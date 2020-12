Saque do FGTS: Último lote de R$ 1.045 começa na segunda-feira (07/12)

O saque emergencial do FGTS teve prorrogação. Segundo comunicado da Caixa Econômica Federal, o benefício emergencial pode ser solicitado e retirado a partir da próxima segunda-feira (07) até 31 de dezembro. O saque de R$ 1.045 do FGTS foi criado por Medida Provisória nº 946 em abril de 2020, para auxiliar os trabalhadores no enfrentamento da pandemia de covid-19.

Sendo assim, o prazo anterior de movimentação do saque emergencial do FGTS, de 30 de novembro, teve extensão para até o fim do ano. Contudo, quem já solicitou o saque do benefício e não movimentou o recurso em novembro, poderá sacar R$ 1.045 ainda neste mês.

O trabalhador deve solicitar a retirada pelo aplicativo FGTS. O saldo retornará novamente para a conta digital do titular e ficará disponível para movimentação pelo app Caixa Tem.

Por fim, o recurso não movimentado retorna a conta do FGTS a partir de 1º de janeiro de 2021. Depois desse prazo, o saque do FGTS só poderá acontecer em casos de demissão sem justa causa, aposentadoria e outras situações previstas, como por exemplo compra do primeiro imóvel. Isso porque saque emergencial do FGTS no valor de R$ 1.045 tem previsão apenas em 2020, durante o período de calamidade pública.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quem pode solicitar o saque do FGTS?

O saque emergencial do FGTS é para trabalhadores que têm ou já trabalhou com carteira assinada e possui conta ativa ou inativa do FGTS, com saldo igual ou superior a R$ 1.045.

Sendo assim, trabalhadores que solicitaram o benefício anteriormente, mas não movimentou a conta, terá o período de 7 a 31 de dezembro para fazer o saque do FGTS.

Como receber o FGTS Emergencial?

Para receber o FGTS emegencial, o trabalhador precisa ter o dados cadastrais atualizados. Sendo assim, aqueles que solicitaram antes do dia 30 de novembro, mas ainda não receberam o benefício devem acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais.

Em seguida, poderá solicitar novamente o saque dos valores na Conta Poupança Social Digital. A informação com valor e data do crédito aparecem no aplicativo após o término da solicitação.

Documentos necessários para Saque do FGTS? Os documentos para efetuar o saque do FGTS emergencial são: CPF;

Documento de identidade, como o RG;

Cartão do Cidadão;

Carteira de Trabalho;

Número do PIS/Pasep do trabalhador ou NIS/NIT. Sendo assim, o trabalhador deve ir à agência Caixa mais próxima para receber o benefício de R$ 1.045. Contudo, o recurso também fica disponível no app Caixa Tem, por meio da Conta Poupança Social Digital. Pelo aplicativo, pode-se realizar pagamentos de boletos, como por exemplo gastos com água e luz. Além disso, efetuar transferências com o saque emergencial do FGTS.

Leia também

Como antecipar Saque-Aniversário do FGTS na Caixa Econômica?

Não há necessidade de auxílios em 2021, diz Ministério da Economia

Veja quais são as mudanças previstas no FGTS em 2021