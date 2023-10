Vai ter aumento do Bolsa Família em outubro de 2023 ou não?

O Bolsa família se prepara para fazer uma nova rodada de pagamentos a partir do dia 18 de outubro, com previsão de encerrar os depósitos no dia 31, como já vem acontecendo nos últimos meses. Como o valor mensal do benefício tem apresentado variação, de quanto vai ser o Bolsa Família esse mês? Expectativa é de aumento.

Qual o aumento no Bolsa Família em outubro?

O Bolsa Família em outubro vai pagar, no mínimo, R$ 600 aos seus beneficiários, mas não há previsão de aumento significativo. Em setembro, o valor médio recebido foi de R$ 686,89 - o seu maior da história.

Para chegar a esse valor, que é quase a metade um salário mínimo, o governo calcula quantas pessoas a família tem, idade e se há gestante.

Sim, o governo federal paga R$ 50 para cada dependente que tenham crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. O mesmo valor é pago a mulheres grávidas. Além disso, pode se somar R$ 150 por famílias com crianças de até 6 anos.

Portanto, o dinheiro total vai depender de quantas pessoas tem no grupo familiar. Isso porque, cada pessoa tem direito a um mínimo de R$ 142. Então, uma família com cinco pessoas recebe, no mínimo, R$ 710.

Podem fazer parte do programa as famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Ou seja, a renda da família dividida por cada integrante não pode ser superior a este valor. Como regra, os interessados devem estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

No mês de outubro de 2023, o pagamento será feito entre os dias 18 e 30, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Quarta-feira: NIS final 1: 18 de outubro;

Quinta-feira: NIS final 2: 19 de outubro;

Sexta-feira: NIS final 3: 20 de outubro;

Segunda-feira: NIS final 4: 23 de outubro;

Terça-feira: NIS final 5: 24 de outubro;

Quarta-feira: NIS final 6: 25 de outubro;

Quinta-feira: NIS final 7: 26 de outubro;

Sexta-feira: NIS final 8: 27 de outubro;

Segunda-feira: NIS final 9: 30 de outubro;

Terça-feira: NIS final 0: 31 de outubro.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o Brasil, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.

O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.

A Caixa Econômica Federal atua como agente operador, ao passo que a origem dos recursos para pagamento é da União, por intermédio do Ministério da Cidadania.

Entre os objetivos do programa estão: combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional, combater a pobreza e outras formas de privação das famílias, promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde, educação, segurança alimentar e assistência social.

