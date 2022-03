Valores a receber Banco Central: confira as datas de pagamento

Valores a receber Banco Central: confira as datas de pagamento

O Banco Central deu início à segunda etapa de liberação dos valores “esquecidos” nos bancos. Os cidadãos e empresas que que possuem quantias para receber já podem solicitar o resgate do dinheiro e as datas de pagamento dos valores a receber banco central foram divulgadas.

O resgate de R$ 3,9 bilhões esquecidos nos bancos será liberado pelo Banco Central de forma escalonada, de acordo com o ano de nascimento dos brasileiros ou a data de criação das empresas.

Datas de pagamento dos valores a receber Banco Central

As datas de pagamento dos valores a receber Banco Central vão de 7 a 25 de março.

Ano do nascimento ou criação da empresa até 1968: o pagamento será feito entre 7 a 11 de março;

Ano do nascimento ou criação da empresa entre 1968 e 1983: o pagamento será feito entre 14 a 18 de março;

Ano do nascimento ou criação da empresa nascidos após 1983: o pagamento será feito entre 21 a 25 de março;

Mas para confirmar quando, de fato, você vai receber os valores do Banco Central, a orientação é fazer a consulta por meio do site valoresareceber.bcb.gov.br/publico.

Aqueles que já fizeram esse procedimento e já possuem uma data de pagamento valores a receber Banco Central, devem fazer a solicitação dentro do prazo informado, para isso, é necessário retornar ao site na data e horário que foram gerados durante a consulta para solicitar o resgate do saldo existente.

Assista o vídeo com o passo a passo para ver os valores a receber Banco Central

E se eu perder as datas de pagamento?

Aqueles que não puderem acessar no período liberado pelo Banco Central, também poderão pedir o resgate durante a repescagem, cujo calendário também foi disponibilizado pelo sistema. As datas de pagamento valores a receber Banco Central para o primeiro grupo onde estão os nascidos antes de 1968 e empresas criadas até esta data, a repescagem será no dia 12 de março.

Para quem nasceu entre 1968 e 1983 a repescagem: 19 de março. Esta mesma data vale para as empresas. Por sua vez, os cidadãos cujo nascimento ou criação da empresa nascidos seja após 1983, devem participar da repescagem no dia 26 de março.

Mas de acordo com o Banco Central, mesmo após essas datas os cidadãos poderão sacar os valores e que não haverá prazo limite.

LEIA MAIS

8 fontes de dinheiro ‘esquecido’ em bancos que podem ser sacados