Décimo terceiro do Bolsa Família 2021: veja os próximos pagamentos do

Os beneficiários do Bolsa Família podem receber além dos benefícios mensais, o décimo terceiro do Bolsa Família 2021. No estado de Pernambuco está ocorrendo o pagamento do abono referente ao ano passado. Os cidadãos recebem o dinheiro de acordo com o mês de aniversário do responsável familiar e o final do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário de pagamentos do décimo terceiro do Bolsa Família 2021 em Pernambuco

No calendário do décimo terceiro do Bolsa Família 2021 em Pernambuco, os beneficiários nascidos entre janeiro e abril já receberam seu abono anual. Os pagamentos ocorreram entre 11 e 26 de fevereiro, seguindo a ordem do fim do NIS. No mês de março, é a vez dos nascidos entre maio e agosto pagarem o dinheiro. Já em abril, os nascidos entre setembro e dezembro recebem o seu décimo terceiro. Confira as datas:

Calendário para os nascidos de maio a agosto

18 de março: décimo terceiro para quem tem NIS de final 1

19 de março: décimo terceiro para quem tem NIS de final 2

22 de março: décimo terceiro para quem tem NIS de final 3

23 de março: décimo terceiro para quem tem NIS de final 4

24 de março: décimo terceiro para quem tem NIS de final 5

25 de março: décimo terceiro para quem tem NIS de final 6

26 de março: décimo terceiro para quem tem NIS de final 7

29 de março: décimo terceiro para quem tem NIS de final 8

30 de março: décimo terceiro para quem tem NIS de final 9

31 de março: décimo terceiro para quem tem NIS de final 0

Calendário para os nascidos de setembro a dezembro

16 de abril: décimo terceiro para quem tem NIS de final 1

19 de abril: décimo terceiro para quem tem NIS de final 2

20 de abril: décimo terceiro para quem tem NIS de final 3

22 de abril: décimo terceiro para quem tem NIS de final 4

23 de abril: décimo terceiro para quem tem NIS de final 5

26 de abril: décimo terceiro para quem tem NIS de final 6

27 de abril: décimo terceiro para quem tem NIS de final 7

28 de abril: décimo terceiro para quem tem NIS de final 8

29 de abril: décimo terceiro para quem tem NIS de final 9

30 de abril: décimo terceiro para quem tem NIS de final 0

Dessa forma, o pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família 2021 em Pernambuco, ocorre em conjunto com o calendário regular do programa.

Qual o valor do décimo terceiro do Bolsa Família 2021?

O décimo terceiro do Bolsa Família 2021 de Pernambuco não pode passar do limite de R$ 150. Dessa forma, a família que recebe o total de benefícios acima disso, pegará R$ 150 no abono anual. Já os grupos que recebem menos de R$ 150 mensais, vão pegar o valor igual ao de seus benefícios no décimo terceiro.

Quem tem direito?

Nota-se que todos os beneficiários do programa de transferência de renda no estado de Pernambuco têm direito ao décimo décimo terceiro do Bolsa Família 2021.

Nesse sentido, podem participar do programa as famílias com renda por pessoa de até R$ 89 por mês. Bem como, os grupos com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por mês, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Quais são os benefícios do Bolsa Família?

Além do valor do décimo terceiro do Bolsa Família 2021 para o estado de Pernambuco, confira também a quantia dos benefícios mensais oferecidos pelo programa. O valor total que cada família recebe varia de acordo com a sua composição e sua renda.

Benefício Básico: é destinado apenas às famílias extremamente pobres, ou seja, com renda mensal por pessoa de até R$ 89. Tem o valor de R$ 89 por mês.

Benefícios Variáveis: é destinado a famílias que tenham em sua composição crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos de idade, grávidas e mães que amamentam. Nota-se que cada um tem o valor de R$ 41 e cada família pode receber até cinco deles, chegando ao máximo de R$ 205.

Benefício Variável Vinculado ao Adolescente: é destinado às famílias com adolescentes entre 16 e 17 anos em sua composição. Tem o valor de R$ 48 e cada família pode receber dois deles.

Benefício para Superação da Extrema Pobreza: é destinado às famílias que continuem com renda mensal por pessoa inferior a R$ 89, mesmo após o recebimento de outros benefícios do programa. O valor é calculado de maneira individual para cada família.

Como funcionam os pagamentos do programa?

No calendário do Bolsa Família para todo o país, os pagamentos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês. E seguem a ordem final do número do NIS. Dessa forma, para o beneficiário saber o dia em que receberá o pagamento, basta acessar o calendário e procurar pelo último número de seu NIS, sem considerar o dígito de verificação, que vem após o traço.

Nota-se ainda, que o NIS pode ser encontrado no Cartão Bolsa Família. E também por meio de consulta no site ou aplicativo Meu CadÚnico.

