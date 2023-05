SAIU? Como consultar o resultado da isenção do Enem 2023

SAIU? Como consultar o resultado da isenção do Enem 2023

O Inep divulga nessa segunda-feira, 8 de maio, o resultado do pedido de isenção do Enem 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Veja como consultar se a solicitação da taxa de inscrição foi aprovada e que horas sai a lista.

Veja como consultar a isenção do Enem 2023

O resultado da avaliação de isenção do Enem será divulgado em 8 de maio, até às 23h59min, e a informação estar;a disponível na Página do Participante, no endereço https://enem.inep.gov.br/participante.

O candidato precisa apresentar login e senhas únicos cadastrados no portal do Governo Federal (gov.br). Dessa forma, é possível, acompanhar o resultado do recurso para a isenção da taxa de inscrição.

Quem não possui o login único para acesso aos serviços prestados pelo Governo Federal pode criá-lo no endereço eletrônico acesso.gov.br. É necessário se cadastrar somente uma vez para ter acesso liberado a todos os serviços. Caso o participante já tenha cadastro, mas não lembre a senha, é possível recuperá-la.

Aqueles que tiveram negada a solicitação do benefício terão uma nova oportunidade no início deste mês para contestar a decisão e tentar novamente, entrando com recurso no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Cronograma do Enem 2023

8 a 12 de maio: resultado final com os pedidos de isenção aceitos

5 a 6 de junho: período de inscrições

5 e 12 de novembro: provas

24 de novembro: divulgação dos gabaritos

16 de janeiro de 2024: divulgação dos resultados

Em 5 de novembro, o candidato deverá fazer:

45 questões de linguagens;

45 questões de ciências humanas

e redação.

Em 12 de novembro, a prova terá:

45 questões de matemática

e 45 questões de ciências da natureza.

É necessário conferir os horários de aplicação, conforme o fuso de Brasília.

+ Tirei 500 no Enem, em qual curso posso entrar?