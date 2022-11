Os candidatos devem checar o local de prova no cartão de inscrição, acessado pelo site do Inep.

Segundo dia do Enem é no mesmo lugar do primeiro?

A próxima aplicação da prova do Enem 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio será realizada no domingo, 20 de novembro de 2022, e com isso pode surgir dúvidas aos candidatos se há mudança de endereço. Por isso, preparamos um guia para os participantes.

Qual o lugar da prova do enem no 2º dia?

De acordo com o Inep, os dois dias de prova do Enem são realizados no mesmo local. Então, o estudante precisa se dirigir até o lugar em que fez a primeira parte do exame novamente no segundo domingo.

Para checar o local de prova, o candidato deve acessar a página do participante, do site do governo. Veja o passo a passo:

Ingresse na “Página do Participante” neste link;

Selecione a opção “Página do Participante - Entrar comgov.br”;

O sistema vai redirecionar o participante para o site do governo;

Coloque seu CPF e senha para login;

Feito o login, o candidato deve clicar na opção “Local de prova”;

Automaticamente, um chat será iniciado e o inscrito deve clicar novamente na opção “Local de prova”;

O lugar de aplicação do exame estará descrito no cartão de confirmação.

O que cai no segundo dia do Enem 2022?

No segundo dia de prova do Enem, são cobradas 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. O exame é aplicado das 13h30 às 18h30 (horário de Brasília). Os portões são abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília).

Candidatos que chegarem atrasados não poderão entrar no local de prova e perderão e não poderão fazer a avaliação. Assim como no primeiro dia, o concorrente só pode deixar a sala definitivamente passados duas horas de exame. Quem sair antes será desclassificado. Os candidatos também só poderão levar consigo o caderno de respostas faltando trinta minutos para encerramento da prova.

Conteúdos do segundo dia: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias Duração da prova: 13h30 às 18h30 (horário de Brasília)

13h30 às 18h30 (horário de Brasília) Abertura dos portões: 12h (horário de Brasília)

12h (horário de Brasília) Fechamento dos portões: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Início da prova do Enem: 13h30 (horário de Brasília)

O primeiro dia do Enem, realizado em 13 de novembro, apresentou 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, 45 questões de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, além de uma redação dissertativa. O tema da dissertação esse ano foi: "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

O que pode levar no local de exame?

Segundo o edital da prova de 2022 do Enem, é obrigatório aos participantes entrar no local de prova portando um documento oficial com foto, são aceitos e-Título, CNH digital e RG. O comprovante de inscrição não é necessário, mas o Inep recomenda que o estudante o leve consigo.

Além disso, também é preciso levar uma caneta esferográfica transparente de tinta preta para marcação do gabarito. O sistema que corrige as provas do Enem não identifica outra cor que não seja a preta.

Com relação ao uso de máscara, o edital afirma que o uso do artigo vai depender das leis de cada local. Se o estado ou município que estiver aplicando o exame exigir o item em ambientes fechados, o participante deve usar a máscara enquanto faz a prova.

O participante também pode levar uma garrafa com água ou outras bebidas, desde que tenha sido fabricada em material transparente. No entanto, bebidas alcoólicas não são permitidas. O Inep ainda recomenda que o estudante leve consigo um lanche para comer durante a realização da prova.

Itens proibidos

O edital do Inep para o Enem expressa os itens proibidos de serem usados durante a prova. Não é permitido aos candidatos usar quaisquer materiais não sejam canetas esferográficas pretas. Lápis, borrachas, lapiseiras, calculadoras, réguas, livros, folhas, compassos etc não podem ser utilizados. Aparelhos eletrônicos, como tablets, notebooks, câmeras, gravadores, pendrives, entre outros também são proibidos.

Também não é permitido o uso de itens de chapelaria, como bonés, toucas e tiaras, uso de relógios e óculos escuros. O candidato que estiver portando algum desses objetos enquanto faz o exame será desclassificado.

Os celulares devem ficar desligados durante toda a realização da prova. Caso o telefone de algum participante toque no exame, mesmo que esteja em um saco lacrado, ele será eliminado.