Auxílio emergencial para empresário? Veja como receber

O governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, anunciou na segunda-feira (29) a criação de linhas de auxílio emergencial para empresários no estado. Ao todo, o montante disponibilizado será de R$ 1,5 bilhão. O governo estadual irá arcar com as taxas de juros, em um investimento de aproximadamente R$ 250 milhões.

Estão beneficiados pelo auxílio emergencial os empresários de micro e pequenas empresas, e também para os microempreendedores (MEI). Os empreendedores poderão aderir aos financiamentos com uma carência de 12 meses para pagamento, juro zero e 36 meses para amortização.

Os valores do auxílio emergencial para empresários funciona da seguinte forma: os microempreendedores individuais (MEIs) poderão solicitar até R$ 10 mil. Já os micro e pequenos empreendedores podem requerer a ajuda de até R$ 100 mil, contudo, não podem demitir os funcionários dos estabelecimentos durante o período de carência.

“O Governo do Estado vai pagar 100% dos juros. Se o empresário pegar um valor de R$ 100 mil, por exemplo, ele terá 12 meses para começar a pagar e fará o pagamento em outros 36 meses. Nesse caso, o Estado arcará com mais de R$ 35 mil em juros. Ocorrerá da mesma maneira para quem pegar valores menores”, explicou o governador.

Como conseguir auxílio emergencial para empresários?

A criação do auxílio emergencial para empresários ocorre por meio de Medida Provisória, que foi enviada na segunda à Assembleia Legislativa (Alesc). Segundo o governador, a medida tem por objetivo principal a manutenção do nível de emprego no Estado. Ele lembrou que Santa Catarina já possui a menor taxa de desemprego do país.

Com isso, ainda não está definido como será o processo de solicitação da ajuda emergencial. Conforme esteja firmado o processo de solicitação, o governo estadual divulgará no site quais passos os empreendedores precisam seguir.

