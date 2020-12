Aprender a como criar site é uma das primeiras estratégias que você deve colocar em prática. Ele será útil para divulgar os seus produtos, sobretudo se seu objetivo for abrir uma loja online.

A vantagem é que hoje em dia existem muitas plataformas onde é possível montar um site de forma simples, e sem a necessidade de um programador. Além disso, essas opções são muitas vezes gratuitas e oferecem diversos benefícios à empresa

Então, se você quer aprender a como criar site, confira nessa matéria algumas das plataformas mais conhecidas do mercado. Aliás, saiba também o que verificar em cada uma delas para ter uma boa página na internet.

Como criar site: 5 plataformas para otimizar o seu negócio

Confira a seguir 5 sistemas onde é possível montar sites incríveis, bonitos e organizados. Então, conheça as vantagens de cada um deles e escolha o seu preferido.

Wix

É provável que você já tenha visto alguma propaganda na internet ou na tv falando sobre o Wix. Essa é uma das mais usadas plataformas e qualquer um pode aprender a como criar sites gratuitos.

O bacana desse sistema é que já existem vários layouts prontos. Ou seja, se você for da área de saúde ou estiver abrindo uma loja, encontrará facilmente um design.

Vale salientar que o suporte é bom e a hospedagem é segura. Além disso, existem muitos templates gratuitos que podem ser utilizados.

Webnode

Se você está querendo aprender a como criar site, conheça o Webnode. Essa ferramenta permite que o usuário crie a sua própria página na internet gratuitamente e em poucos minutos.

Através dele é possível personalizar o conteúdo, deixá-lo mais profissional e até mesmo montar uma loja virtual do zero. A plataforma também permite que o site seja otimizado de forma responsiva, ou seja, qualquer um pode acessá-lo por um computador ou um dispositivo móvel.

Mozello

Já o Mozello é simples, fácil de usar e oferece uma interface altamente intuitiva. Além disso, os layouts ficam prontos e os domínios podem ser criados pela própria empresa.

Weebly

Outra opção incrível é o Weebly. Ele permite o armazenamento de até 500 MB no plano gratuito e seu site pode ir ao ar em alguns minutos. Além disso, a ferramenta é bastante segura.

WordPress- como criar site através dessa plataforma

Sem dúvidas, o WordPress é uma das plataformas mais conhecidas e utilizadas pelas empresas. Além de confiável, ela possui um plano gratuito, é versátil e você ainda pode inserir plugins. Aliás, o suporte fica ativo 24h por dia.

Como criar site: o que verificar em cada plataforma

Com o avanço da tecnologia, ficou muito mais fácil aprender a como criar site. Isso porque, as plataformas estão cada vez mais intuitivas. Ou seja, agora é só investir no seu projeto e otimizá-lo da sua forma.

No entanto, existem alguns detalhes que você deve levar em consideração antes de contratar um serviço. Por isso, listamos algumas dicas fundamentais para você observar em cada plataforma. Enfim, encontre aquela que mais atender às suas necessidades.

Customização e design

Encontre uma plataforma que possua uma diversidade de layouts e designers. Assim fica mais fácil escolher aquele que mais se identifica com a sua empresa. Então, verifique sobre as possibilidades de customização e se o serviço é gratuito.

Suporte técnico

Em seguida, verifique a existência de um suporte técnico para gerenciar o seu site ou loja virtual. Certifique-se de que ele existe, quais os horários e dias de funcionamento e por onde você poderá entrar em contato, caso seja necessário.

Aliás, verifique também que todas as informações anteriores serão salvas. Isso porque, pode acontecer do seu projeto antigo se perder, caso haja alguma atualização.

Otimização de conteúdo é fundamental para aprender como criar sites eficientes

Outra coisa que você deve ter em mente é se o seu site pode ser otimizado. Analise se a plataforma oferece algum recurso para que o seu site seja encontrado mais facilmente na busca do Google.

Possibilidade de inserir plugins

E por falar em otimização, é muito importante que o site escolhido tenha suporte para aplicativos e plugins, como o Yoast SEO. Além disso, veja se há suporte para eles também. Um bom exemplo de site completo é o WordPress, que oferece manutenção e solução de problemas.

Uso de domínio próprio também faz toda a diferença na hora de criar site

A plataforma que você escolheu deve te dar a opção de ter um domínio próprio. Isso é bom para o seu negócio, pois dá a ele uma cara mais profissional e sua credibilidade aumenta. O wix, por exemplo, oferece esse recurso.

Variedade de planos: confira as opções de como criar site gratuitamente

Conheça todos os planos disponíveis das funcionalidades que você se interessar. É provável que você não precise de tantas opções e recursos. Porém, se você quiser algo mais elaborado em seu site, a plataforma escolhida deve atender às suas expectativas.

Agora que você sabe como criar site é fácil, pesquise bastante e contrate a melhor empresa. Certamente você encontrará um que seja ideal para abrir o seu negócio online. E por falar nisso, confira aqui como vender no Elo7.