A internet está repleta de cursos de design gráfico para quem deseja entrar nessa área. Porém, o ramo exige constante atualização sobre as tendências atuais e conhecimento técnico. Aliás, é muito importante também ter criatividade para desenvolver boas peças gráficas e outros tipos de conteúdos.

Com a chegada da pandemia, muitos estudantes e profissionais precisaram ampliar seus conhecimentos para conseguir se manter no mercado de trabalho. Aproveitando a oportunidade nesse nicho de atuação, surgiram diversos cursos online que prometem manter o aluno inteirado das novidades do universo tecnológico.

Então, conheça um pouco sobre a profissão do designer e como se tornar um profissional de sucesso. Em seguida, confira alguns cursos online incríveis.

O que faz um designer e por que investir em cursos de design gráfico?

O designer gráfico é aquele profissional que atua na resolução de problemas, através da técnica e da criatividade. Mas, os cursos de design gráfico ajudam a aumentar os conhecimentos.

Em outras palavras, o designer gráfico atua na produção de peças gráficas, através do domínio de programas de edição. Eles também auxiliam na montagem de imagens para blogs e sites, além de criarem logotipos e a identidade visual de empresas.

Alguns são ilustradores e atuam na criação de vídeos, animação em 3D e Web Design/Product design. Ou seja, eles são, sem dúvidas, profissionais super versáteis.

Uma curiosidade é que muitas pessoas que atuam nessa área são autodidatas. Ou seja, elas iniciaram os estudos por conta própria e se aperfeiçoaram com o tempo. Se esse for o seu caso, desenvolva essa habilidade investindo na sua educação.

Nos últimos tempos,houve uma busca considerável por aulas online, pois elas otimizam o tempo do aluno e trazem outros benefícios. Por isso, listamos alguns cursos de design gráfico online e gratuitos para você que deseja iniciar os seus estudos ou se atualizar.

5 Cursos de design gráfico gratuitos e online

Separamos nessa lista os principais cursos de design gráfico para você começar 2021 com novos aprendizados. Certamente um deles te ajudará a complementar os seus conhecimentos e aumentarão as chances de conseguir um novo trabalho ou aumentar os seus rendimentos.

Curso prático de Design Gráfico, da Cursou

Essa é uma das áreas que mais crescem dentro do ramo da tecnologia. Por isso, cada vez mais pessoas se aperfeiçoam através dos cursos de design gráfico. Sem dúvidas, pessoas que buscam conhecimento são mais valorizadas no mercado de trabalho.

Por isso, a proposta é trazer uma série de tutoriais e vídeos que ensinam a qualquer um, desde o início, a trabalhar com programas de edição de imagem. Certamente, esse é o curso mais completo dessa lista.

Aliás, você aprenderá ferramentas como Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW e Adobe Indesign. Os alunos ainda podem assinar a newsletter e receber novos materiais por e-mail, e intensificar os estudos.

Curso de empreendedorismo no Designer Gráfico, da Udemy

Esse é um dos cursos de design gráfico mais incríveis, só que dessa vez voltado para designers e empreendedores. Ele promete ajudar pessoas que estão abrindo um negócio e querem ter sucesso na sua área de atuação.

Os conteúdos gratuitos são desenvolvidos através de videoaulas online. Porém, para tirar dúvidas com o instrutor e conseguir o certificado, é necessário desembolsar um valor, que é considerado mínimo.

Curso de CorewDRAW X6, da Cursou

Esse curso tem como objetivo descomplicar o uso dessa ferramenta tão utilizada por profissionais da área. Ele possui uma carga horária de 3 horas e 16 minutos e vai do nível básico ao intermediário.

Através do Corel é possível criar sites personalizados, anúncios, logotipos e panfletos. Além disso, o usuário ainda pode utilizar as ferramentas criativas para criar apresentações, adesivos e outdoors.

O curso também é dividido em aulas que apresentam os principais recursos da plataforma. Enfim, é possível emitir o certificado gratuitamente.

Curso de Design Gráfico e Web Design, da Cursou

Você é uma pessoa criativa, mas não sabe como comunicar visualmente a sua ideia? Que tal investir nos cursos de design gráfico e Web Design?

Eles são oferecidos de forma gratuita e prometem ajudar sobretudo quem está iniciando na carreira. Além de aprender as principais ferramentas de imagem, você saberá como criar sites incríveis.

Curso de como criar Stories perfeitos para Instagram, da Udemy – um dos melhores cursos de design gráfico

Uma das principais redes sociais utilizadas hoje em dia é o Instagram. Por isso, é fundamental que todo designer gráfico aprenda a utilizar os seus principais recursos. Um deles é o Instagram Stories.

Dessa forma, o curso vai te ensinar a criar peças gráficas lindas, direcionadas aos Stories. Você saberá quais as cores, estilos e tendências mais utilizadas e como otimizar a estratégia de marketing digital da sua empresa.

Aliás, ele é totalmente gratuito e ensina a criar vídeos e animações que podem ser utilizadas também no IGTV, outro recurso maravilhoso.

Sem dúvidas, você aprenderá muitas coisas que poderá colocar em prática e se destacar nessa área.