Algoritmos: o que são e como eles influenciam as suas vendas no Instagram?

Se você tem um perfil no Instagram, já deve ter ouvido falar em algoritmos. Eles influenciam no comportamento do consumidor na internet e nos seus hábitos de consumo. Mas, além disso, eles ainda podem beneficiar empresas que utilizam as estratégias certas de marketing digital e alcançar os seus clientes.

Por isso, entenda aqui o que são os algoritmos e como eles funcionam nessa rede social. Listamos também algumas dicas importantes para performar bem e atrair a atenção do seu seguidor.

O que são algoritmos?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Antes de tudo, é muito importante que você conheça o conceito de algoritmos. O termo se refere a uma sequência de raciocínios lógicos e programados para alcançar um resultado. O interessante é que eles podem ser utilizados em vários sites, como Google, Facebook, Spotify e é claro, no Instagram, que é o que falaremos agora.

Como funciona o algoritmo do Instagram?

Os algoritmos do Instagram distribuem os conteúdos no feed de acordo com o interesse dos usuários. Além disso, ele ainda pode sugerir conteúdos que sejam parecidos com os que você já consome. Por exemplo, se você gosta de saber sobre novidades de maquiagens, verá em seu feed imagens relacionadas a esse nicho.

Essa rede social é uma das mais usadas ultimamente por pessoas de todo o mundo. Por isso, empresas de diversos segmentos tem aproveitado para divulgar seus produtos e serviços. Então, nada mais inteligente que estar onde sua possível audiência está, não é mesmo?

Porém, nos últimos tempos, muitas empresas têm percebido que o engajamento tem caído de forma significativa. Os posts não tem chegado para todas as pessoas, como antes, o que causou um burburinho enorme entre as marcas. Mas qual foi a explicação para essa mudança na plataforma?

Inicialmente, o Instagram mostrava os posts de forma cronológica aos usuários, ou seja, pela ordem de postagem. No entanto, com a entrada de organizações na rede, a plataforma resolveu mudar de tática e desenvolver seu próprio algoritmo em 2016. A partir desse momento, os posts mais relevantes apareceriam para o usuário, otimizando assim a sua experiência.

Na prática, existem três princípios que norteiam as ações dos algoritmos que atuam no Instagram. São eles:

1. Temporalidade

Embora a cronologia dos posts não seja mais um fator primordial, o Instagram ainda avalia a temporalidade como algo importante. Ou seja, o usuário verá os conteúdos mais recentes todas as vezes que abrir o aplicativo.

Mesmo aqueles posts que não aparecem de forma cronológica, seguem uma lógica da rede e de acordo com os critérios do algoritmo.

2. Engajamento

Outro fator importante que o algoritmo do Instagram considera é o engajamento e a capacidade de atrair as pessoas. Por isso, as postagens que possuem muitos comentários e curtidas são consideradas importantes e como consequência, mais pessoas têm acesso à elas primeiro.

3. Relacionamentos

O Instagram também leva em consideração a rede de amigos próximos do usuário e as marcas que ele interage mais. Então, é possível que você receba mais postagens dos perfis que você tem um relacionamento mais próximo. Aliás, isso vale para os stories também.

Agora que você já entende um pouco mais sobre algoritmos e como ele se comporta nessa rede social, confira em seguida algumas dicas básicas para ter sucesso nessa plataforma.

7 Dicas para performar bem nessa rede social

Para te ajudar a ter um bom desempenho no Instagram, listamos algumas estratégias simples que vão te ajudar a contornar o algoritmo do Instagram. Elas podem ser facilmente utilizadas por empresas e influenciadores digitais que desejam aumentar o engajamento.

1. Descubra os melhores horários

Inicialmente, entenda quais são os principais horários que o seu cliente utiliza o aplicativo. Essa informação é fundamental para melhorar o engajamento da sua empresa e o algoritmo mostrar o seu post para mais pessoas.

Para isso, é necessário que sejam feitos alguns testes para descobrir o comportamento do consumidor. Varie também os formatos dos conteúdos para entender o que o seu seguidor mais gosta de ver.

2. Tenha um bom relacionamento com seu seguidor

Outra coisa que o algoritmo analisa são os relacionamentos entre o cliente e a empresa. Por isso, peça para que o seu seguidor sempre interaja nos seus posts para ter um crescimento constante. Descubra os conteúdos que mais chamam a atenção dele e otimize as suas postagens.

3. Crie bons conteúdos

E por falar nisso, é muito importante que os conteúdos sejam tão interessantes que façam o seu cliente querer compartilhá-los com outras pessoas. Invista também em boas fotos e legendas atrativas.

4. Tenha uma identidade visual

Você possui uma marca interessante aos olhos do seu cliente? Esse é um dos fatores mais importantes e que deve ser pensado desde o início do planejamento da sua empresa. Ao pensar nisso, você irá garantir que os seus clientes identifiquem a sua postagem com mais facilidade.

5. Use as stories

Um dos recursos mais incríveis da plataforma tem sido o Instagram Stories. Aqui é possível mostrar a rotina da empresa, estimular a participação do seguidor através de enquetes e aumentar o engajamento.

6. Invista em anúncios para driblar os algoritmos

Uma estratégia muito comum utilizada pelas empresas que desejam ter resultados mais rápidos e expressivos são os anúncios patrocinados. Através deles é possível segmentar o cliente ideal e alcançar a sua audiência. No entanto, o interessante é mesclar ações orgânicas com as pagas.

7. Contrate influenciadores digitais

Por fim, considere fazer parcerias com influenciadores digitais e atrair um público que seja relevante para o seu tipo de negócio. Mais pessoas com interesses em comum e identificação com a marca irão acessar o seu Instagram e o algoritmo entenderá que seu conteúdo é interessante. Ou seja, seu perfil terá um maior destaque.

Sem dúvidas, todas essas estratégias podem ajudar a fazer os algoritmos trabalharem a seu favor. Então, não perca tempo e coloque-as em prática agora mesmo.