Você sempre teve curiosidade de saber como funciona a entrega das suas stories para os seus seguidores? Já falamos aqui sobre os algoritmos do Instagram e como eles influenciam nas suas vendas. Agora é hora de falar sobre o algoritmo dos Stories, ferramenta importante para marcas e influenciadores digitais.

Muita gente fica curiosa para saber como a plataforma organiza os stories dos usuários. Algumas pessoas acreditam que quem mais acessa o seu perfil, é quem irá visualizar primeiro. Por isso, vamos tirar suas dúvidas sobre o segredo desse recurso e o que influencia na ordem de visualização dos stories.

O que influencia no algoritmo dos Stories e na visualização?

Certamente você está se perguntando o que é necessário fazer para ter mais engajamento e ser visualizado por mais pessoas. Então, como o Instagram é uma rede social de interações, é fundamental que os seus seguidores tenham uma relação mais próxima com a sua marca para ativar o algoritmo dos Stories. Entenda melhor.

Interações no Instagram podem influenciar o algoritmo dos Stories

Primeiramente, o que influencia a ordem das visualizações são as interações realizadas dentro do aplicativo. Ou seja, se o usuário costuma curtir, enviar mensagens diretas e comentar com frequência, certamente esse perfil irá aparecer mais vezes para ele. Ou seja, o algoritmo dos Stories entende que a pessoa quer ver mais publicações dessa conta.

Por isso, o interessante é que você poste com frequência não só nos Stories, como também no feed. Mantenha a sua conta ativa e tenha um calendário de posts, para que os seus seguidores possam ver que você está produzindo conteúdo.

Uma dica interessante é que você pode pedir para que eles ativem as notificações de post novo nos Stories e no Feed. Dessa forma, ele será informado toda vez que você fizer uma nova publicação. Além disso, o algoritmo dos Stories entenderá que ele tem interesse no seu conteúdo e irá sempre colocar o seu avatar no início do perfil dele.

Interações no Facebook

Que o Facebook e o Instagram pertencem à mesma empresa, você já deve saber. Porém, o que você não sabia é que as interações que ocorrem na outra rede social também influenciam nos perfis que estarão no topo das Stories. Quando você identifica essas ações fora do aplicativo, também entende a ligação entre as duas plataformas.

Quantidade de vezes que acessa a lista

Outro fator fundamental para que os stories de uma conta sejam visualizados mais vezes é a quantidade de vezes que uma lista é acessada. Não significa que o usuário seja um stalker, mas que ele tem interesse no seu conteúdo. Então, o algoritmo dos Stories entende que seu perfil deve estar sempre em destaque.

Outras atividades que influenciam

Se você ainda tem em mente que as visualizações tem relação com o fato de estar “stalkeando” alguém, em parte, você pode estar certo. Se um usuário costuma entrar constantemente numa conta, significa que ele se interessa por aquele perfil.

Sendo assim, o algoritmo apenas se adapta a essa realidade e mostra o que a pessoa quer ver. Em outras palavras, ele interpreta essa interação como um desejo, ou seja, tudo está baseado na atividade.

E aí, quer fazer com que o seu seguidor receba as suas publicações no feed e nos Stories do Instagram? Então promova bons conteúdos, peça para que eles interajam de todas as formas nos seus posts e observe. Certamente o algoritmo dos Stories irá contribuir para a melhora dos seus resultados.