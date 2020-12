O Canva para negócios é a opção ideal para pessoas que não possuem manejo com ferramentas de edição de imagem. Através da plataforma é possível criar cards para redes sociais, apresentações, banners para o seu site e até mesmo sua logotipo. Ou seja, você poderá otimizar a sua estratégia de marketing digital, de forma prática.

Aliás, o programa é super fácil de ser utilizado. Ele é intuitivo e apresenta uma interface simples. Além disso, o Canva ainda oferece modelos prontos, onde o usuário só coloca uma imagem e um texto criativo para complementar.

Quer conhecer mais sobre a ferramenta Canva para negócios? Então leia essa matéria e descubra como se beneficiar com os seus recursos incríveis.

O que é o Canva para negócios?

O Canva para negócios é uma ferramenta interessante que tornou mais acessível a utilização de recursos gráficos. Ele pode ser acessado através do site ou aplicativo e pode ser utilizado por qualquer pessoa.

Dentro dele, o usuário encontrará milhares de fotos de bancos de imagens gratuitas e pagas, figurinhas e filtros. Além disso, ainda há uma série de ícones, formas, gráficos e ilustrações para quem deseja criar o seu próprio infográfico.

Sem dúvidas, as possibilidades são diversas. A ferramenta ainda possui fontes diferentes e modelos pré-definidos para posts no Facebook, stories de Instagram, capa de Youtube. Aliás, ainda há outras opções que deixam a criação com um ar mais profissional.

Mas os templates pré-definidos são os mais utilizados pelos usuários. Eles são divididos por temas e podem ser encontrados facilmente. Por isso, se você é um micro empreendedor e deseja fazer suas peças gráficas, certamente o Canva para negócios será útil nessa empreitada.

Vale salientar que as artes ainda podem ser redimensionadas e baixadas em formatos como JPEG, PNG e PDF.

Essa ferramenta é gratuita?

O Canva para negócios possui diversos recursos gratuitos e bastante criativos. Porém, se você desejar ter mais recursos ao seu alcance, poderá pagar um valor, que é considerado acessível.

O valor do plano é de R$ 34,90 e você terá acesso a templates diferenciados com designs diferenciados, além de fotos profissionais. Então, a capacidade de armazenamento também irá aumentar significativamente.

Como otimizar sua estratégia digital através do Canva para negócios?

O Canva para negócios abre um leque de oportunidades para quem está iniciando no mercado digital. Ele apresenta conteúdos visuais diferentes e qualquer pessoa sem conhecimento em ferramentas como photoshop, por exemplo, pode utilizá-lo.

Por isso, listamos alguns dos principais recursos que você encontrará na ferramenta. Confira as opções.

Logotipos

Toda empresa que está começando precisa definir uma identidade visual. Mas se a grana está curta e você precisa otimizar o seu orçamento, poderá criar seu logotipo no Canva para negócios e alterá-lo daqui há um tempo.

Cards para redes sociais – um dos recursos mais utilizados no Canva para negócios

Certamente, esse é um dos principais recursos do Canva para negócios. Através da ferramenta, você poderá criar anúncios, posts para redes sociais, entre outras possibilidades.

Apresentações e documentos

Outro recurso relevante é que através do Canva o usuário pode criar e-books, documentos e apresentações. Além disso, os modelos são lindos e sem dúvidas você vai gostar bastante de utilizar a ferramenta.

Panfletos e cartazes

Quem deseja divulgar seu negócio local ou algum evento da empresa, poderá facilmente aproveitar os modelos prontos do Canva para negócios. E eles já vêm divididos em sessões, como academias, eventos, restaurantes, entre outros. Basta escolher o que for mais interessante.

Cartão de visita

Os cartões de visita são peças fundamentais para entregar em reuniões ou eventos. Por isso, é muito importante que você já tenha algum modelo em mãos para que o seu cliente lembre do seu negócio.

Enfim, você ainda pode criar banners para seu site ou blog, e thumbnails personalizados para seu canal no Youtube. Então, é só colocar a criatividade em prática.

Como utilizar o Canva para negócios?

Vamos ao passo a passo de como começar a usar o Canva para negócios? Confira as etapas a seguir.

Faça a sua conta

Primeiramente, crie a sua conta no Canva. Você poderá utilizar o seu acesso do Facebook ou Google para acessar a ferramenta. Em seguida, você será direcionado à página inicial, com vários modelos prontos.

Conheça os modelos da biblioteca

Na biblioteca, você encontrará vários templates profissionais já prontos para serem manuseados. Os conteúdos já possuem as dimensões ideais para posts, portanto, agora é só clicar no que for desejado.

Escolha o template ideal

Após escolher o template, é só editar a imagem e colocar o texto. Depois, baixe a imagem no formato que quiser e pronto. Ele está pronto para ser compartilhado ou postado.

Não esqueça de acompanhar os resultados das suas criações feitas no Canva para negócios. Certamente essa ferramenta irá ajudar a otimizar os seus resultados, sobretudo se estiver começando um negócio.