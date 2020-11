Criar e compartilhar conteúdos interessantes através de plataformas de vídeo é uma estratégia de marketing decisiva para o sucesso da sua empresa. Isso porque esse tipo de formato tem um alto poder de viralização e atração do público que se deseja alcançar.

No entanto, não basta apenas ter uma ideia. É preciso também produzir um vídeo de qualidade e escolher um local para hospedar esse material. A tecnologia permitiu o desenvolvimento de várias ferramentas com recursos diversos, e que atendem às expectativas dos produtores.

Por isso, listamos nessa matéria as 6 maiores plataformas de vídeo da internet para você divulgar a sua empresa. Cada uma disponibiliza opções diferentes, porém todas são ótimas para quem deseja alavancar seus conteúdos em vídeo.

6 melhores plataformas de vídeo da internet

Avalie as principais plataformas de vídeo dessa lista e veja qual delas se adapta melhor ao seu modelo de negócios.

Youtube – primeiro lugar na lista de plataformas de vídeo do mundo

Sem dúvidas, o Youtube é a rede social com foco em vídeos mais popular do mundo. Ou seja, se você optar por divulgar o seu produto ou serviço através dessa plataforma, certamente será encontrado pelo seu cliente.

A grande vantagem é que essa mídia é bastante intuitiva, fácil de ser incorporada em blogs e ainda é gratuita. No entanto, tenha cuidado para não distrair o visitante a ponto dele sair do seu site para ver o vídeo em outro local.

Além disso, existe uma série de outros benefícios. Você poderá inserir anúncios e aparecer em vídeos de terceiros. Por exemplo, vamos supor que você seja dono de uma grande marca de artigos de esportes. Sua empresa poderá criar propagandas para aparecer em vídeos de canais do seu interesse, como influenciadores digitais voltados para a área de esportes.

A desvantagem é que esse mesmo usuário que verá o seu anúncio, poderá se esbarrar com outro vídeo do concorrente. Além disso, o seu vídeo pode ser roubado também. Mas apesar desses pormenores, o Youtube ainda segue como uma das plataformas de vídeo mais eficazes para divulgar conteúdo.

Vimeo

O Vimeo é uma plataforma que hospeda vídeos de maneira pública. Ele permite que as empresas compartilhem as suas criações com seus clientes.

É possível utilizar tanto a versão gratuita, quanto a versão paga da ferramenta. Aliás, a vantagem do Vimeo é que ele não possui anúncios. Além disso, ele ainda disponibiliza um painel com dados e relatórios para realizar análises.

No entanto, não existe a possibilidade de realizar edição e o suporte ao cliente ainda é um tanto falho.

Vidyard

Já essa é uma das plataformas de vídeo com foco nas necessidades empresariais. Ou seja, ele é perfeito para estabelecer uma estratégia de marketing.

O Vidyard também é intuitivo e fácil de usar. Ele ainda oferece integração com softwares, como CRMs e você ainda poderá impulsionar os seus vídeos.

Elém disso, o aplicativo faz a análise das métricas em tempo real e a empresa ainda pode avaliar o retorno sobre o investimento. No entanto, ele é um pouco complicado de ser compartilhado e a versão gratuita é bastante limitada.

Wistia

O Wistia é outra opção que possui versão paga e gratuita. Ele também é considerado uma das plataformas de vídeo mais interessantes para empresas.

Vale salientar que os vídeos não ficam disponíveis para todos os usuários. Ou seja, apenas um número limitado de pessoas podem ver o que for postado.

Os benefícios principais são a possibilidade de realizar análises e funcionalidade de teste A/B. Entretanto, é válido informar que a versão gratuita também é bem limitada, o que obriga as empresas a aderirem à versão paga, que é a mais cara de todas as plataformas de vídeo.

Brightcove

Essa é, sem dúvidas, a plataforma de vídeo mais simples e que permite o compartilhamento e transmissão ao vivo. Ela é passível de integração de outros softwares de marketing, porém é bastante falha quando se trata de ferramentas de análise de métricas.

Você ainda poderá utilizar as versões gratuitas e pagas. A sua escolha vai depender da sua estratégia e objetivo da sua empresa.

IBM Watson

Enfim, a plataforma de vídeo IBM é perfeita para gerar leads, publicidade, SEO, edição de vídeo e transmissão ao vivo. Aliás, essa é a ferramenta mais segura, porém, possui uma interface um pouco difícil de ser utilizada.

Agora que você já conhece as principais plataformas de vídeo do mercado, escolha aquela que atender melhor às suas necessidades.