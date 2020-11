O Marketing de Conteúdo é uma estratégia que vai além de produzir um simples conteúdo para o cliente. Ele é muito importante para o crescimento de qualquer empresa, sobretudo aquelas que estão iniciando. Então, se você tem curiosidade de saber como otimizar o seu negócio, confira as dicas dessa matéria.

Um bom conteúdo tem o poder de atrair o público-alvo para o seu site, blog ou rede social. Por isso, é fundamental estudar o mercado e entender a dor da sua audiência antes mesmo de colocar as suas ideias em prática.

A seguir vamos te explicar o que é marketing de conteúdo e os seus benefícios. Depois te daremos um passo a passo de como montar uma estratégia para alavancar as suas vendas na internet.

O que é Marketing de Conteúdo?

O Marketing de Conteúdo é uma estratégia digital que envolve criação de conteúdos relevantes e interessantes para ele. Diferente do que ocorria há tempos atrás, a empresa não cria ofertas e promoções diretamente para o cliente. Nesse caso, ela gera valor para a marca solucionando problemas através de conteúdos.

Esses materiais podem estar em formato de textos, e-books, posts para redes sociais, entre outros. Além disso, eles são segmentados e feitos para resolver as questões dos clientes.

Esse é um investimento necessário, que deixou de ser uma tendência para tornar-se algo obrigatório. Hoje toda empresa que deseja se destacar tem o dever de estar na internet. Então, não há melhor estratégia para conseguir a atenção do público e se diferenciar da concorrência se não for através do Marketing de conteúdo.

Confira a seguir algumas vantagens de investir em marketing de conteúdo. Certamente elas te convencerão a contratar uma agência digital para cuidar dessa parte do seu negócio.

Quais os benefícios do Marketing de Conteúdo para pequenas empresas?

Você já parou para pensar porque tantas empresas investem em bons conteúdos? Não nos referimos apenas ao que é postado nas redes sociais. Estamos falando também sobre materiais disponibilizados nos sites e textos que solucionam dúvidas em blogs. Elas fazem isso porque os benefícios de ter um bom conteúdo são vários. Entre eles:

Aumento do tráfego do site

As pessoas costumam utilizar o Google para realizar a maioria das buscas na internet. Vamos supor que alguém esteja buscando na internet dicas de alimentação saudável e você é uma empresa que vende suplementos alimentares e alimentos orgânicos.

Se seu site conseguir tiver um conteúdo atrativo e que agrade a esse cliente em potencial, certamente ele aparecerá nas buscas do Google. Mas é muito importante que além do conteúdo ser relevante, você o otimize com estratégias SEO. Assim será mais fácil do seu público-alvo encontrá-lo.

Melhora o engajamento

Se o site está mais visível para o seu público, certamente mais pessoas irão procurar por ele. Isso aumenta o engajamento com a marca e permite que o seu cliente crie uma relação com a sua empresa.

Além disso, os consumidores costumam comprar sempre com as mesmas marcas. Geralmente elas são mais agradáveis, conhecidas ou então já ajudaram essas pessoas em algum momento.

Gera mais vendas

Nem sempre o objetivo das estratégias de Marketing de Conteúdo é gerar vendas. Às vezes a meta é atrair novos clientes, preparar os consumidores para a tomada de decisão, ou até mesmo fidelizar essas pessoas. Por isso, é muito importante direcionar as ações para o que se deseja.

Você ainda não possui um planejamento de conteúdo na sua empresa? Então confira esse passo a passo para montar uma boa estratégia.

Como ter uma boa estratégia de Marketing de Conteúdo?

Esse é o momento de desenvolver a sua estratégia e criar metas para alcançar os resultados esperados. Mas vale salientar que é necessário muito esforço e tempo para que todo o planejamento dê certo. Confira alguns passos importantes para usar no seu negócio.

1. Elabore um planejamento

Antes mesmo de criar um blog ou um perfil nas redes sociais, é muito importante ter em mente o seu objetivo. O que você deseja conquistar com aquela estratégia?

Em seguida, você irá desenvolver um cronograma com as principais ações e quando serão executadas. Aproveite para olhar no calendário algumas datas importantes que tem relação com o seu negócio.

2. Crie a sua persona

O segundo passo de uma estratégia de Marketing de Conteúdo é criar uma persona. Ela será representação do seu público ideal, então capriche nos detalhes e nas características.

Por exemplo, vamos supor que sua persona sejam homens de 18 a 30 anos, que são solteiros, praticam esportes radicais e participam de festivais. O que você pode fazer para chegar nesse público através da sua marca?

3. Pense nos conteúdos

Ao conhecer a sua persona, você saberá exatamente os conteúdos que seu cliente gosta de consumir. A partir daí, será possível desenvolver materiais que sejam interessantes para ela. Podem ser e-books, textos para blog, ou infográficos.

4. Distribua os conteúdos

Descubra também onde o seu cliente está. Se ele utiliza mais redes sociais, invista em estratégias de conteúdo nas principais plataformas que ele utiliza. Caso ele seja um leitor assíduo de blogs, invista em blogposts.

5. Mensure os resultados da sua estratégia de Marketing de Conteúdo

Enfim, aproveite para avaliar os resultados das suas ações. É fundamental que toda empresa analise as suas estratégias para saber se elas devem continuar ou não. Certamente, essa ação fará toda a diferença na sua estratégia.

Agora é só criar bons conteúdos e atrair a audiência que você deseja através do Marketing de Conteúdo.