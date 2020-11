Definir o público-alvo é uma das primeiras coisas que toda empresa deve fazer antes mesmo de qualquer estratégia de marketing. Ao delimitar quem é a sua audiência, fica muito mais fácil promover ações direcionadas e chegar ao resultado esperado.

Quem costuma mirar em todas as pessoas, acaba não acertando em ninguém, não é mesmo? Então, inicialmente foque em descobrir quem são as pessoas que se interessariam pelo seu produto ou serviço. Em seguida, crie táticas de atração e retenção dessas pessoas para depois se consolidar.

Se você está meio perdido e não sabe como começar, vamos te explicar aqui o que é público-alvo. Descubra porque ele é importante para a sua marca e como defini-lo seguindo apenas algumas dicas.

O que é público-alvo?

O público-alvo nada mais é do que um conjunto de pessoas com características, objetivos e hábitos de consumo em comum. As empresas devem descobrir quem são essas pessoas para poder identificar o seu nicho de mercado e direcionar ações, campanhas e estratégias de marketing.

Todo mercado possui um grupo de indivíduos com perfis semelhantes. Elas podem ter um mesmo estilo de vida, faixa de idade, gênero e morarem numa mesma zona. Todos esses dados importam para as empresas, pois é através deles que as marcas conseguem traçar ações que possam influenciar essas pessoas.

No entanto, para descobrir o público-alvo é necessário muita pesquisa e análises do mercado como um todo. Ou seja, nada é feito sem base. Geralmente a empresa utiliza uma série de mecanismos e ferramentas para chegar a uma conclusão.

O público-alvo geralmente possui mais afinidade com a marca em questão e uma maior probabilidade de virar cliente. Aliás, as campanhas de marketing e peças de comunicação costumam ser mais assertivas.

Por isso, antes mesmo de patrocinar qualquer anúncio no Facebook ADS ou no Instagram ADS, descubra a sua audiência. Ao segmentar essas pessoas, as chances de conversão são cada vez maiores.

Vale salientar que o conceito de público-alvo é diferente do de persona. Enquanto o primeiro se refere às pessoas reais, com gostos parecidos, o segundo trata de um cliente hipotético. Ou seja, é possível criar uma persona antes de fazer a pesquisa para encontrar o seu público. Aliás, a empresa ainda pode ter várias personas ao mesmo tempo.

Porque é importante definir um público-alvo?

Já se sabe que a descoberta do público-alvo deve ser uma das primeiras etapas para criar estratégias de marketing. No entanto, não era assim. Isso porque a publicidade antigamente enxergava as pessoas como uma massa homogênea, com interesses e gostos iguais.

Ou seja, bastava criar um produto e divulgá-lo para todos da mesma forma. Mas com o tempo, percebeu-se que essa estratégia além de ser cara, era ineficaz. A partir daí, as empresas passaram a investir em conteúdos direcionados a determinados públicos.

A segmentação do público permitiu que o marketing pudesse se reinventar e buscar novas formas de comunicação. Agora é muito mais importante conhecer as dores de cada grupo de pessoas do que tentar atingir um grande público de forma aleatória.

Em outras palavras, definir um público-alvo permite:

Criar campanhas mais assertivas

As empresas que definem o seu público alvo possuem mais chances de acertar em suas campanhas e atingir as pessoas certas. Ou seja, mais pessoas que possivelmente terão interesse em comprar com aquela marca.

Melhorar a comunicação com o público-alvo

Ao saber exatamente quem é a sua audiência é mais fácil descobrir os produtos e serviços que interessam a ela. Além disso, você saberá qual tom de voz utilizar, a linguagem e as melhores formas de tratamento.

Aproveitar as oportunidades

Outro benefício é que a empresa terá uma visão holística do mercado e do seu segmento, aumentando as oportunidades. Será mais fácil buscar soluções criativas para resolver os problemas dos clientes.

Se diferenciar da concorrência

Quando você conquista os clientes a partir dos seus valores e posicionamento, a concorrência perde força diante da sua empresa. Por isso, os consumidores verão a sua marca com outros olhos.

Se posicionar

Quando a marca conhece seu público-alvo e trabalha bem os seus valores para conquistá-lo, ela se torna uma referência. O posicionamento só é consequência da construção de uma marca centrada.

Como definir o público-alvo?

Agora que você já sabe tudo sobre público-alvo, descubra como é possível definir o seu.

Conheça a sua empresa e o seu produto

Qual é a proposta da sua marca e o que ela quer alcançar aquelas pessoas? Ao ter isso em mente, é possível criar soluções e as melhores estratégias de marketing para atrair o público certo e resolver o problema dele.

Pesquise tudo sobre o cenário

Tenha uma visão mais abrangente do seu mercado. Conheça os seus concorrentes e como os consumidores se relacionam. Assim é possível saber como atuar e oferecer os melhores produtos e serviços.

Faça uma segmentação do mercado

Encontre o seu segmento e invista nele. Verifique quais deles possuem o maior potencial de atrair pessoas e se destacar do que outras marcas vem fazendo.

Defina o seu posicionamento

Após saber quem é o seu público-alvo, tenha um posicionamento e trace as estratégias com base nele. O seu cliente saberá se a sua empresa é confiável ou não.

É muito importante que você siga esses passos antes mesmo de sair fazendo posts pela internet, ok? Conheça as preferências do seu público e foque em estratégias que levem a sua empresa ao topo.