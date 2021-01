Ter boas parcerias nas redes sociais é um fator fundamental para o crescimento de muitas empresas e um maior alcance na internet. Por isso, boa parte delas tem estabelecido relações estreitas com influenciadores digitais, pessoas famosas e até mesmo outras empresas.

Essa é uma estratégia de marketing que vem dando resultados expressivos. Isso porque o influencer tem o poder de convencer milhares de pessoas a comprarem determinado produto ou serviço. Eles são formadores de opinião e podem direcionar as ações dos seus seguidores e estimular o consumo.

Então, se você possui um negócio e quer expandir o seu alcance, uma das primeiras estratégias a colocar em prática é o sistema de parcerias nas redes sociais. Mas como funciona essa tática?

Como funciona o sistema de parcerias nas redes sociais?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Essa estratégia funciona da seguinte maneira: vamos supor que a sua empresa tem um determinado nicho de atuação e posicionamento. Primeiramente, você deve encontrar um influencer ou empresa parceira que converse com o seu negócio.

Por exemplo, se você possui uma marca de cosméticos, poderá conseguir parcerias com blogueiras de moda, maquiadores e outros profissionais dentro desse segmento. As possibilidades de crescimento são grandes, porém, se o parceiro escolhido não for o ideal, as ações podem não ser tão efetivas assim.

Em seguida, esses influenciadores digitais irão divulgar o seu serviço ou produto, em troca de algo. Ou seja, você pode enviar produtos para ele, aumentar a sua representatividade no Instagram ou até mesmo acertar um valor financeiro.

A vantagem é que tanto a marca, quanto o influenciador irão ganhar com essas parcerias nas redes sociais. Por isso, tenha em mente alguns itens fundamentais antes de estabelecer essa relação.

Dicas para conseguir mais parcerias nas redes sociais

Antes de tudo, mantenha a sua conta ativa e organizada. Faça posts diários e utilize os recursos das stories. Além disso, crie um nome de usuário atraente e que não exista, para ser facilmente encontrado pelas pessoas. Em seguida, escreva uma bio explicativa e insira todas as informações necessárias.

Troque o seu perfil para profissional e por fim, interaja com sua audiência. Você verá que o seu perfil nas redes ficará muito mais interessante. Certamente você encontrará vários influenciadores interessados em fechar parceria com você.

Tenha um objetivo com a parceria

Seu objetivo com as parcerias nas redes sociais é aumentar as vendas e conseguir mais seguidores para a sua rede? Independente do seu motivo, saiba que para alcançá-lo será necessário muito trabalho e esforço de ambas as partes.

Encontre influenciadores que tenham relação com seu negócio

Em seguida, ache um influencer ideal para fazer a divulgação do seu produto ou serviço. Lembre-se que ele precisa conversar com sua audiência e ajudar na conversão de seguidores em clientes reais. Até porque você não quer ter apenas números nas suas redes sociais, não é mesmo?

Defina o briefing para as parcerias nas redes sociais

Delimite os limites do trabalho do influenciador, o que ele fará e como será a comunicação com o público. Veja tudo o que irá precisar, quais produtos serão divulgados e o que ele terá que expressar ao público.

Divulgue sua campanha

Chegou a hora de divulgar a sua campanha nas mídias sociais. Anuncie também no seu blog. Aliás, não esqueça de ativar um link para que o seu contratado encaminhe o seu cliente ao seu site.

Mensure os resultados das parcerias nas redes sociais

Enfim, faça a análise da campanha e veja se o alcance foi como o esperado. Se não, avalie mudar a estratégia, melhorar a comunicação com o público ou até mesmo trabalhar com outra pessoa mais experiente.

Agora que você já sabe a importância das parcerias nas redes sociais, encontre um influencer que te ajude a alavancar as suas vendas. E se quiser saber um pouco mais sobre esse universo, descubra o que é preciso para se tornar um influenciador digital.