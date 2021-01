Já sabemos que o marketing digital é repleto de estratégias efetivas, que atendem às expectativas de empresas de todos os tamanhos. Uma delas é o remarketing, técnica infalível que permite que os anúncios apareçam para determinados usuários interessados. Então, se você possui uma empresa e quer saber um pouco mais sobre esse assunto, vamos descobrir as suas principais vantagens.

Remarketing: o que é?

Em poucas palavras, o remarketing é uma estratégia de vendas que possibilita que um mesmo anúncio feito através do Google Ads apareça para a mesma pessoa, mais de uma vez. No entanto, esse consumidor precisa apresentar algum tipo de interesse no produto ou serviço.

Essa técnica gera um impacto significativo na empresa. O algoritmo perceberá que cliente deseja determinado produto, mas está indeciso sobre sua compra ou não. Geralmente ele entrará no site, passará um tempo analisando a proposta, até decidir. Porém, pode acontecer dele comprar no mesmo momento ou esperar mais um pouco.

E é nesse momento que a empresa age. Ou seja, o consumidor receberá um e-mail, estimulando a compra de um produto que ele pode ter deixado no carrinho. Essa mensagem pode vir junto com um cupom de desconto para primeira compra ou alguma outra vantagem. Mas qual o objetivo do remarketing?

Quais as suas vantagens?

O remarketing traz muitas vantagens não só para a empresa como também para o consumidor. Primeiramente, o objetivo é realizar a conversão. Então a marca tentará persuadir o consumidor de todas as formas possíveis, sobretudo se ela perceber o interesse dele desde a primeira busca no site.

Em seguida, os consumidores podem se sentir atraídos após perceberem que o seu produto de interesse está com desconto, por menor que ele seja. E é nesse momento que a conversão acontece.

De acordo com a ferramenta do Google Adwords, cerca de 3% dos usuários da internet são convertidos em clientes. E quando se trata de vendas em que há um pedido de orçamento, esse número é ainda menor.

Então você pode estar se perguntando como o remarketing pode ajudar nisso. Em suma, essa técnica vai possibilitar um contato mais intenso com a marca e o seu produto tão desejado.

Ou seja, sempre que o consumidor relembrar da sua proposta, irá ponderar sobre os benefícios ganhos. Aliás, ele se sentirá como um cliente vip, que recebe produtos personalizados e descontos por não ter concluído a compra.

Campanha de remarketing: descubra como fazer a sua

Se você possui interesse em iniciar a sua campanha de remarketing, é muito importante que siga um planejamento. Faça um mapeamento dos leads e divida-os em estágios diferenciados dentro do funil de vendas.

O remarketing vai te ajudar a segmentar bem a sua audiência e saber o que cada pessoa tem interesse em ver. Além disso, a estratégia certa também influencia na tomada de decisão do cliente.

Em seguida, crie templates com conteúdos diferentes para cada e-mail. Aliás, utilize também ferramentas de automação de marketing para te auxiliar nos disparos de e-mail marketing.

Além disso, através desses sistemas você terá um controle sobre as entradas e saídas do seu site. Também saberá os motivos dos abandonos de produtos nos carrinhos, entre outros dados facilmente mensuráveis pelas plataformas.

Enfim, aos poucos você perceberá os resultados dessa estratégia digital. Sem dúvidas, o remarketing pode te ajudar a entender melhor a jornada de compras do cliente e os seus maiores questionamentos. Por isso, se for preciso, contrate uma agência digital para te ajudar a entender melhor esses processos. Certamente, ao entender o seu consumidor, será muito mais fácil alcançar resultados mais expressivos.