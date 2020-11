Os sites antirracistas têm um papel fundamental no desenvolvimento e difusão da imprensa negra no Brasil. Eles são compostos exclusivamente por jornalistas, produtores de conteúdo e outros profissionais negros, que veem nesses espaços a possibilidade de desenvolver suas opiniões sobre diversos temas que atingem toda a sociedade.

Por isso, listamos uma série de iniciativas através de blogs, portais, revistas online e sites antirracistas organizados por afrodescendentes. Eles propõem expor notícias não só sobre racismo, como também realizar reflexões, apresentar pontos de vista e ações afirmativas do povo negro no Brasil e em todo o mundo.

Pois como diria a escritora e ativista Angela Davis, “numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”.

10 Sites antirracistas que você precisa acompanhar agora mesmo

Então, se você precisa ampliar o seu repertório e sair da zona de conforto, confira os sites antirracistas que separamos a seguir. Sem dúvidas, você mudará sua perspectiva sobre diversos assuntos.

Portal Geledés

Provavelmente esse seja um dos sites antirracistas mais conhecidos dessa lista. O Portal Geledés é uma organização política fundada em 1988 por mulheres negras.

Desde então, esse portal vem lutando contra o sexismo e o racismo. Aliás, o nome Geledés deriva da cultura Iorubá, e significa uma sociedade secreta feminina.

Vale salientar que essa é uma das principais ONG’s voltadas para o feminismo negro no país e que desenvolve diversas ações afirmativas e campanhas contra o racismo.

Alma Preta Jornalismo

O site Alma Preta é uma agência de jornalismo com foco em notícias raciais. A ideia do portal foi posta em prática em 2015, por jovens da Universidade Estadual Paulista.

Hoje ele realiza reportagens, colunas, análises e coberturas da comunidade afro-brasileira. Além disso, ainda há produções audiovisuais, divulgações de eventos sociais e ilustrações na plataforma.

Blogueiras Negras

O Blogueiras Negras é um projeto referência para mulheres que se identificam com a luta das feministas negras e a causa antirracista. Ele está no ar desde 8 de março de 2012, especificamente no Dia Internacional da Mulher.

O portal conta com mais de 1000 colaboradoras e é um veículo de partilha e diálogo. Certamente, o Blogueiras Negras é um dos mais importantes espaços de representatividade para mulheres afrodescendentes e negras. Um dos sites antirracistas mais importantes atualmente.

Mundo Negro

Não poderíamos deixar de mencionar um dos sites antirracistas mais necessários no momento atual. Esse portal é voltado não só para a comunidade negra brasileira, como para outras pessoas que se interessem pelos assuntos expostos. Mas não espere notícias apenas sobre racismo, pois o espaço é bastante plural e aborda diversos assuntos.

O veículo traz notícias recentes, dicas de entretenimento voltadas para o universo negro e matérias sobre arte, cultura e estilo. Além disso, o site ainda possui uma agenda cultural, dicas sobre carreira e negócios, entre outras editorias interessantes.

Notícia Preta

O portal Notícia Preta também traz reflexões acerca do racismo, mas também atua de forma afirmativa dando destaque à cultura negra. Lá você encontrará artigos interessantes para a comunidade afro-brasileira.

Resistência Afroliterária

Para quem se interessa por arte e cultura, esse é um dos espaços voltados para a divulgação da arte negra no Brasil. No portal você encontrará reflexões, artigos, resenhas e indicações sobre literatura e outras artes feitas de pessoas negras para outras pessoas negras.

Coletivo Pico Preto

E por falar em cultura, outro importante portal que ajuda a divulgar e expandir a arte local é o Coletivo Pico Preto. Ele deu continuidade ao Coletivo Ponto Art, só que dessa vez focado em integrantes essencialmente negros. Ou seja, ele é composto por jornalistas, produtores, fotógrafos e ilustradores afrodescendentes.

Além disso, o grupo ainda organiza uma série de outros projetos importantes, como a Revista Pico Preto, espetáculos de teatro e encontros de cultura.

Site Negrê

O Negrê também é considerado um dos mais atuais sites antirracistas, com foco na cultura negra. Nele é possível encontrar notícias do Brasil e do Mundo, uma editoria com narrativas e escrita negras, além de uma sessão divida por estados nordestinos, região onde surgiu o projeto.

Segundo o portal, o objetivo é contribuir na luta contra o racismo ao produzir um jornalismo antirracista.

Revista Afirmativa

Enquanto isso, a Revista Afirmativa é um espaço colaborativo e multimídia, que produz um jornalismo humanizado, diverso e popular. Eles atuam dando voz a juventude negra e tem como objetivo romper o discurso imparcial da grande mídia tradicional.

Por isso, ele é composto por um grupo de profissionais da comunicação ativos em causas sociais. Ou seja, o veículo tem como meta garantir a representatividade de negros na mídia de forma diversa e qualificada.

Conexão Malunga

O Conexão Malunga é um portal específico de tecnologia voltado para os saberes afro-brasileiros. Essa plataforma reúne notícias, desafios e abre discussões acerca das tecnologias da informação e comunicação para a emancipação.

Enfim, é preciso não só reconhecer o racismo como lutar contra ele através de ações afirmativas. Sem dúvidas, esses sites antirracistas representam um papel importante na sociedade brasileira que queremos construir.