Assistir F1 online hoje: acompanhar GP do Brasil 2022 ao vivo

Saiba como assistir a corrida do Grande Prêmio do Brasil online neste domingo, 13 de novembro, a penúltima da temporada na Fórmula 1

O Grande Prêmio do Brasil na Fórmula 1 será disputado na tarde deste domingo, 13 de novembro, no histórico Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com todos os pilotos na pista, a prova tem início às 15h (Horário de Brasília), com transmissão na Band pela TV aberta. Saiba também como assistir F1 online hoje e de graça.

Serão 71 voltas em Interlagos neste domingo. O circuito tem 4.309 quilômetros, no Brasil. Essa é a penúltima prova da temporada, com Max Verstappen e Red Bull já campeões.

No ano passado, Lewis Hamilton venceu a corrida no Brasil ao finalizar com uma bela homenagem para Ayrton Senna.

Como assistir F1 online hoje ao vivo?

A corrida da Fórmula 1 hoje vai passar na BAND, às 15h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todos os estados do país.

Para não perder nenhum lance do Grande Prêmio de Interlagos, você deve sintonizar o canal na TV aberta em qualquer lugar que estiver. Sérgio Maurício comanda o microfone para narrar a corrida enquanto Reginaldo Leme e Max Wilson comentam, e Mariana Becker direto do paddock com os bastidores.

Prefere assistir pelo celular? Não vai estar em casa no momento da corrida? Fique tranquilo torcedor, você pode acompanhar toda a prova da Fórmula 1 pelo site www.band.uol.com.br sem pagar nada por isso.

O site retransmite a programação da Band em tempo real. É só entrar, se cadastrar com email e senha, ou até mesmo entrar com a conta do Facebook e pronto! Dá para assistir a Band no celular, tablet ou até no computador.

Se você é o tipo de torcedor que está acostumado com aplicativo, é só baixar o BandPlay. É de graça e você tem acesso ao conteúdo completo do canal com apenas um toque no celular.

Qual é o grid de largada no Brasil hoje?

O piloto da Mercedes, George Russell, venceu a corrida sprint no sábado e por isso vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio do Brasil neste domingo. Ao seu lado Lewis Hamilton, também da Mercedes, vai ocupar a segunda posição no grid enquanto Max Verstappen, da Red Bull, vem em terceiro.

Carlos Sainz, da Ferrari, terminou em segundo mas como sofreu punição acabou perdeu posições. O mesmo aconteceu com Fernando Alonso, da Alpine.

Confira o grid de largada na Fórmula 1 hoje completo.

1º George Russell (Mercedes)

2º Lewis Hamilton (Mercedes)

3º Max Verstappen (Red Bull)

4ºSergio Perez (Red Bull)

5º Charles Leclerc (Ferrari)

6º Lando Norris (McLaren)

7º Carlos Sainz (Ferrari)

8º Kevin Magnussen (Haas)

9º Sebastian Vettel (Aston Martin)

10º Pierre Gasly (AlphaTauri)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Mick Schumacher (Haas)

13º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15° Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16º Lance Stroll (Aston Martin)

17º Esteban Ocon (Alpine)

18º Fernando Alonso (Alpine)

19º Nicholas Latifi (Williams)

20º Alexander Albon (Williams)

STARTING GRID 🇧🇷 A front-row lockout for @MercedesAMGF1 👊 Fernando Alonso drops down the order following a penalty, and now starts P18 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/TG7BWw7KKj — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

Conheça o Autódromo de Interlagos

O torcedor já sabe: se é Interlagos, tem emoção! A curva perto do lago e a S de Senna não são os únicos destaques do circuito, que tomará as atenções neste domingo pela temporada 2022 na Fórmula 1.

Depois de uma corrida sprint de qualidade no sábado, os pilotos voltam para competir o Grande Prêmio do Brasil, o penúltimo no ano. Serão 71 voltas na pista, onde quem terminar em primeiro vence.

O GP do Brasil nem sempre foi em São Paulo. Entre os anos de 1978 e entre 1981 e 1989, ele foi disputado no Rio de Janeiro. Porém, desde então, partiu para a capital paulista.

O Autódromo José Carlos Pace, ou Interlagos, foi construído em 1938 e teve de inspiração os espaços de Brooklands no Reino Unido, Roosevelt Raceway nos EUA e Montlhery na França. Porém, o resultado saiu melhor do que o esperado.

São 15 curvas, com destaque para a S de Senna, homenagem ao grande piloto brasileiro.

