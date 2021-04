Brooklyn Nets x Lakers: onde assistir e horário da NBA hoje – 10/04

Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers entram em quadra neste sábado (10), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Barclays Center, pela temporada 2020/2021 da NBA. Favoritos ao título, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para seguir na briga aos playoffs. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Brooklyn Nets x Lakers: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo possui transmissão no canal ESPN. Entretanto, você também pode acompanhar através do serviço da NBA em site oficial (watch.nba/) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Canal ESPN. SKY: 197, CLARO/NET: 71, OI TV: 111, VIVO: 461

Pelo site oficial da NBA através do NBA Pass, serviço de streaming da franquia.

Como chegam as equipes para o confronto?

Em primeiro lugar na Conferência Leste com trinta e seis vitórias, os Nets chegam como favoritos ao título desta temporada, enfrentando neste sábado um de seus principais concorrentes na disputa. Se vencer hoje, acumula a terceira vitória seguida.

Enquanto isso, o Lakers entra em quadra hoje precisando da vitória em seu favor. Mesmo com desfalques importantes como Anthony Davis e Lebron James, o time de Los Angeles também aparece como favorito a repetir o título na NBA. Então, pela Conferência Oeste, está em 5º com trinta e dois jogos ganhos.

Outros jogos deste sábado na NBA

Neste sábado (10), outros confrontos pela NBA também acontecem. Então, confira todos os jogos e horários de cada um.

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors – 20h30

Utah Jazz x Sacramento Kings – 22h

Oklahoma City Thunder x Philadelphia 76ers – 22h

Phoenix Suns x Washington Wizards – 23h

Golden State Warriors x Houston Rockes – 23h

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons – 23h

FICHA TÉCNICA

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers

Data: 10 de abril de 2021

Local: Barclays Center

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN e NBA Pass

Leia mais sobre NBA em:

Brooklyn Nets na NBA: favoritismo e o caminho da equipe aos playoffs

Entenda como funciona o Play-In, novo formato da NBA

Entenda a lesão de Anthony Davis e quando o astro pode voltar ao Lakers