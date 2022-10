Corinthians x Flamengo NBB: onde assistir o jogo e horário

Confira onde assistir ao clássico no basquete nesta quinta-feira, pela segunda rodada da NBB, competição de basquete nacional

Após a disputa na final da Copa do Brasil pelo futebol, Corinthians x Flamengo NBB agora se encontram no basquete. Nesta quinta-feira, o Corinthians recebe o Flamengo às 19h15 (horário de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, pela segunda rodada da NBB.

Esta é apenas a segunda semana da competição de basquete. Os dois colecionam uma vitória cada.

Onde assistir jogo do Corinthians x Flamengo NBB hoje

Corinthians x Flamengo terá transmissão do Sportv 2, na TV fechada, e GloboPlay, plataforma de streaming, a partir das 19h15 (Horário de Brasília) para todos os estados do Brasil.

Com exclusividade, o canal exibe a NBB na temporada para todo o Brasil, disponível em operadoras de TV por assinatura como Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com a operadora para adquirir a emissora na programação.

Outra opção é acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming, somente para assinantes. Dá para curtir através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Ginásio Wlamir Marques

TV: SporTV 2

Online: GloboPlay

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Corinthians coleciona até aqui uma vitória neste início de temporada na NBB. Com 2 pontos conquistados em uma paritda jogada, o time alvinegro está em décimo lugar na tabela de classificação do torneio. Se vencer nesta quinta-feira avança para a parte de cima.

Do outro lado, o Flamengo aparece na oitava posição, com melhor aproveitamento, em 2 pontos com apenas uma vitória em um jogo até aqui. Se vencer, também sobe na classificação. Na rodada passada, venceu por 85×73 o 123 Minas. Este é apenas o segundo jogo na temporada.

Como funciona a NBB?

A NBB, sigla para Novo Basquete Brasil, é a maior competição de basquete profissional no Brasil. Ela reúne doze equipes entre fases, pela busca do grande título da temporada. Na primeira fase, dois turnos são realizados onde quem termina entre as primeiras posições se classifica aos playoffs da NBB.

Os quatro primeiros ganham passagem automática até as quartas, enquanto clubes que terminaram do quinto ao 12º lugar jogam as oitavas.

A competição de basquete começou em outubro de 2022 para seguir até abril do ano que vem. Na classificação é possível observar a tabela completa dos times que jogam a NBB. A vitória vale 2 pontos ao clube.

