Grizzlies x Lakers: LeBron James vai jogar hoje nos playoffs da NBA?

O Los Angeles Lakers enfrenta o Memphis Grizzlies nesta quarta-feira, 26 de abril, às 20h30, pelo jogo cinco na primeira rodada dos playoffs da NBA. Com vantagem de três vitórias na série, o Lakers se classifica para a semifinal na Conferência Oeste. Confira se LeBron James vai jogar hoje e todos os detalhes do confronto.

O Lakers se classificou para os playoffs ao ocupar a sétima posição. No Play-In, derrotou o Minnesota Timberwolves e carimbou o passaporte para a fase eliminatória.

LeBron James vai jogar os playoffs hoje?

O astro LeBron James vai entrar na quadra hoje para defender o Los Angeles Lakers nos playoffs contra o Memphis Grizzlies. O duelo começa às 20h30, horário de Brasília, no Tennessee, válido pelo jogo cinco da série na Conferência Oeste.

No último jogo, LeBron James foi responsável pela vitória do Lakers contra os Grizzlies. Na prorrogação após o empate no tempo normal, o jogador marcou 22 pontos e anotou 20 rebotes, desempenho fenomenal e digno de melhor jogador da NBA na temporada.

Anthony Davis e o jovem Austin Reaves também se destacaram em quadra pelo jogo quatro. Por 117-111, o time da Califórnia garantiu a vantagem na série por 3 a 1.

LeBron James matando o jogo na cara e com a marcação do Dillon Brooks Pra mim, isso é cinema

pic.twitter.com/0WJUlgqeJo — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) April 25, 2023

Como está a série de Grizzlies x Lakers nos playoffs

Quatro jogos foram disputados na série entre Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers nos playoffs. O time da Califórnia lidera por 3 a 1, enquanto o elenco do Tennessee terá que vencer os próximos jogos se quiser garantir a classificação.

Estes são os resultados após quatro jogos na série:

Jogo 1: Memphis Grizzlies 112 x 128 Los Angeles Lakers

Jogo 2: Memphis Grizzlies 103 x 93 Los Angeles Lakers

Jogo 3: Los Angeles Lakers 111 x 101 Memphis Grizzlies

Jogo 4: Los Angeles Lakers 117 x 111 Memphis Grizzlies

Faltam três jogos. Se o Lakers vencer o jogo cinco fecha a série e se classifica para a semifinal. Confira os detalhes dos próximos confrontos.

Jogo 5:

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Quarta-feira, 26 de abril às 20h30, no Tennessee

Jogo 6:

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies

Sexta-feira, 28 de abril, em Los Angeles

Jogo 7:

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Domingo, 30 de abril, no Tennessee

Quem o Lakers vai enfrentar na semifinal?

Se vencer o Memphis Grizzlies na primeira rodada, o Lakers vai jogar contra o Golden State Warriors ou Sacramento Kings na semifinal do lado Oeste na NBA.

Do outro lado da chave, a série está empatada entre Warriors e Kings por 2 a 2. Isso significa que os resultados dos próximos três jogos vão definir quem se classifica para a semifinal.

Se Golden State Warriors e Los Angeles se cruzarem nas quadras, a rivalidade trará a disputa entre Stephen Curry e LeBron James, dois dos maiores jogadores de basquete da história da NBA. Além disso, os Warriors também são da Califórnia.

Onde assistir o jogo do Lakers hoje?

O jogo do Lakers hoje vai passar no canal ESPN 2 e no serviço de streaming Star Plus nesta quarta. Torcedores de qualquer lugar do Brasil poderão assistir a partida da NBA hoje ao vivo.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o operador para adquirir a emissora na programação.

Na internet, dá para assistir o jogo do Lakers e Grizzlies no Star+, streaming para assinantes. Acesse o site (www.starplus.com) e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

