Knicks x Raptors: onde assistir e horário da NBA hoje – 11/04

New York Knicks e Toronto Raptors entram em quadra neste domingo (11), a partir das 21h (horário de Brasília), na Madison Square Garden, pela temporada 2020/2021 da NBA. Dessa maneira, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para continuar na busca aos playoffs. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Knicks x Raptors: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial (watch.nba/) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Como chegam as equipes para o confronto?

Após vencer o Cleveland ontem (10), o time de Toronto agora entra em quadra novamente para disputar mais um jogo. Assim, em 11º na Conferência Leste, os Raptors contam vinte e uma vitória, precisando aumentar a pontuação e seus números para garantir vaga na próxima fase.

Enquanto isso, a equipe de Nova York aparece em 8ª posição na Conferência Leste, contabilizando vinte e seis vitórias no total. Se continuar desse modo, pode conquistar a sua classificação aos playoffs, podendo até entrar nas finais de forma direta.

Outros jogos deste domingo na NBA

Neste domingo (11), outros confrontos pela NBA também acontecem. Então, confira todos os jogos e horários de cada um.

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks – 14h

Denver Nuggets x Boston Celtics – 16h

Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans – 20h

Orlando Magic x Milwaukee Bucks – 20h

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs – 21h

Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls – 21h

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers – 21h

Portland Trail Blazers x Miami Heat – 23h

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons – 23h

FICHA TÉCNICA

New York Knicks x Toronto Raptors

Data: 11 de abril de 2021

Local: Madison Square Garden

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA Pass

