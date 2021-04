Los Angeles Clippers x Houston Rockets: onde assistir e horário – 09/04

Los Angeles Clippers e Houston Rockets entram em quadra nesta sexta-feira (09), a partir das 23h (horário de Brasília), na Staples Center, pela temporada 2020/2021 da NBA. Dessa maneira, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor no confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Los Angeles Clippers x Houston Rockets: onde vai passar o jogo?

O jogo não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial (watch.nba/) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Como chegam as equipes para o confronto?

O time de Los Angeles vem bem na temporada de 2021, aparecendo em terceiro lugar na Conferência Oeste com trinta e quatro vitórias ao todo. Se vencer nesta sexta-feira, garante o quarto triunfo seguido.

Enquanto isso, a equipe do Texas precisa melhorar o desempenho em quadra para alcançar a posição necessária para estar classifica aos playoffs. Na quarta (07), conseguiu a vitória contra o Mavericks. Então, pela Conferência Oeste, aparece em 14º com apenas catorze vitórias.

Outros jogos desta sexta-feira na NBA

Nesta sexta-feira (09), outros confrontos pela NBA também acontecem. Então, confira todos os jogos e horários de cada um.

Orlando Magic x Indiana Pacers – 20h

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves – 20h30

New York Knicks x Memphis Grizzlies – 20h30

New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers – 21h

Atlanta Hawks x Chicago Bulls – 21h

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets – 22h

Denver Nuggets x San Antonio Spurs – 22h

Golden State Warriors e Washington Wizards – 23h

FICHA TÉCNICA

Los Angeles Clippers e Houston Rockets

Data: 9 de abril de 2021

Local: Staples Center

Horário: 23h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA Pass

Veja também:

Entenda a lesão de Anthony Davis e quando o astro pode voltar ao Lakers

Entenda como funciona o Play-In, novo formato da NBA

Playoffs da NBA 2021: saiba como funciona e quando serão os jogos