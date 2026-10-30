NBA Cup 2026: onde assistir ao jogo Celtics x Bulls nesta sexta

Boston Celtics e Chicago Bulls se enfrentam nesta sexta-feira, 30 de outubro, pela primeira rodada da fase de grupos da NBA Cup 2026. A partida será disputada no TD Garden, em Boston, nos Estados Unidos, e coloca frente a frente duas equipes da Conferência Leste. A bola sobe às 20h30 (horário de Brasília). Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pelo NBA League Pass, plataforma oficial de transmissão dos jogos da liga.

O Boston Celtics chega embalado para o duelo depois de vencer o Chicago Bulls por 134 a 99 na última segunda-feira, 26 de outubro. Na ocasião, Payton Pritchard foi o principal destaque da equipe, com 28 pontos e sete cestas de três pontos.

Jayson Tatum também teve participação importante, com 23 pontos, sete rebotes e seis assistências. O resultado ampliou a sequência positiva dos Celtics, que venceram três partidas consecutivas depois de perderem na estreia da temporada para o Detroit.

Do outro lado, o Chicago Bulls tenta dar uma resposta após a derrota expressiva. Norman Powell marcou 20 pontos, enquanto o novato Caleb Wilson anotou 17 e Josh Giddey contribuiu com 11 pontos.

Para buscar a recuperação, a equipe de Chicago precisa melhorar o desempenho defensivo e encontrar alternativas para conter o ataque de Boston. O novo encontro também vale pela disputa do Grupo C da Conferência Leste na NBA Cup, torneio que acrescenta importância ao resultado nesta fase inicial da competição.

Onde assistir Celtics x Bulls ao vivo?

A partida entre Boston Celtics e Chicago Bulls será disputada nesta sexta-feira, 30 de outubro, às 20h30 (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, nos Estados Unidos. O confronto é válido pela fase de grupos da NBA Cup 2026 e terá transmissão ao vivo pelo NBA League Pass, plataforma de streaming oficial da liga que exibe os jogos da temporada.