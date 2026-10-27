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Onde assistir Warriors x Nuggets na NBA: transmissão ao vivo

Acompanhe o jogo

Escrito por João Conrado Kneipp
Transmissão Warriors x Nuggets
Foto: Getty Images
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O Golden State Warriors viaja até a Ball Arena para enfrentar o Denver Nuggets na noite de segunda-feira, 26, buscando garantir sua primeira vitória na temporada 2026-27 da NBA. É a partir das 23h.

O Golden State teve um início de temporada desastroso, com um retrospecto de 0-3, incluindo a derrota mais recente para o Phoenix Suns por 131 a 122 no sábado. O novato Yaxel Lendeborg foi um dos destaques da equipe, terminando com 26 pontos, nove rebotes e cinco assistências, enquanto De’Anthony Melton contribuiu com 25 pontos. Os Warriors contarão com o retorno de Stephen Curry e Draymond Green, que ficaram de fora da partida de sábado, o que representa um reforço muito necessário contra um dos times mais talentosos da Conferência Oeste.

O Denver chega ao confronto com uma campanha de 1-1 após uma impressionante vitória por 141 a 135 na prorrogação contra o New Orleans Pelicans. Jamal Murray teve uma atuação explosiva com 42 pontos, enquanto Nikola Jokic registrou um triplo-duplo com 35 pontos, 15 rebotes e 10 assistências, ajudando os Nuggets a superar uma desvantagem de 23 pontos. Com Curry e Jokic liderando suas respectivas equipes, o duelo desta segunda-feira coloca frente a frente duas das maiores estrelas da NBA, com o Golden State buscando evitar um início de temporada com quatro derrotas consecutivas.

Este é um ótimo jogo da NBA que você não vai querer perder; não deixe de assistir e acompanhar toda a ação.

Transmissão Warriors x Nuggets

O Golden State Warriors e o Denver Nuggets são protagonistas da NBA hoje. A transmissão ao vivo começa às 23h (horário de Brasília) na Disney+.

Golden State e Denver se enfrentaram pela última vez nos playoffs na primeira rodada da Conferência Oeste de 2022, quando os Warriors derrotaram os Nuggets por 4 a 1, rumo ao título da NBA. O Denver vem de uma participação nos playoffs da NBA de 2026, na qual foi eliminado por 4 a 2 na primeira rodada por Anthony Edwards e o Minnesota Timberwolves .

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

Jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com passagens pelo jornal Todo Dia e Yahoo Brasil.

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