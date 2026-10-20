Onde assistir New York Knicks X 76ers e transmissão ao vivo da NBA
Estreia da temporada
A temporada 2026/2027 da NBA começa nesta terça-feira, 20 de outubro, com um confronto entre Philadelphia 76ers e New York Knicks. A partida será disputada no Madison Square Garden, em Nova York, e marca o início da defesa do título dos Knicks, atuais campeões da liga.
Onde assistir a 76ers x Knicks ao vivo?
O duelo está marcado para as 20h, pelo horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN e pelo Disney+. A programação também inclui uma cerimônia especial antes do início do jogo, com a celebração da conquista do campeonato pela equipe de Nova York.
Para assistir pela internet, é necessário ter uma assinatura que inclua o acesso à transmissão esportiva. A disponibilidade do evento deve ser consultada na programação do serviço.
Nos Estados Unidos, a partida também faz parte da programação de abertura da NBA com transmissão pela NBC e pelo Peacock. As opções de acesso gratuito divulgadas para o público norte-americano, porém, não se aplicam automaticamente aos espectadores brasileiros.
Knicks começam a temporada como atuais campeões
O New York Knicks inicia a campanha 2026/2027 com a missão de defender o título conquistado na temporada anterior. A equipe receberá o Philadelphia 76ers diante de sua torcida e realizará uma cerimônia para marcar a conquista, com a apresentação da bandeira de campeão no Madison Square Garden.
A celebração está prevista para antes da partida, transformando a estreia em uma noite especial para os torcedores de Nova York. Depois da homenagem, os Knicks voltam as atenções para o primeiro compromisso oficial da nova temporada.
O Philadelphia 76ers, por sua vez, tenta começar o campeonato com uma vitória fora de casa. O confronto reúne duas equipes da Conferência Leste e abre uma nova etapa da rivalidade entre as franquias.
Além de marcar o começo da temporada regular, o jogo coloca frente a frente equipes que chegam com expectativas elevadas. Os Knicks terão a responsabilidade de confirmar o desempenho que os levou ao título, enquanto os 76ers buscam construir uma campanha competitiva.
A partida também chama a atenção pelas mudanças no elenco da equipe da Filadélfia. O time conta com nomes como Joel Embiid e Tyrese Maxey e chega à nova temporada com reforços que aumentam a expectativa em torno de seu desempenho.
Para os Knicks, o primeiro jogo será uma oportunidade de iniciar a defesa do campeonato diante de sua torcida. O resultado também servirá como o primeiro indicador do ritmo das equipes no início da temporada 2026/2027.