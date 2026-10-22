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NBA: onde assistir Warriors x Lakers hoje e a transmissão ao vivo (21/10/26)

Jogo começa às 23h

Escrito por Anny Malagolini
onde assistir Warriors x Lakers hoje
Foto: DCI
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Um novo rei assume o trono em La La Land esta noite, dia 21 de outubro. Às 23h (horário de Brasília), o Los Angeles Lakers de Luka Dončić enfrenta o Golden State Warriors de Steph Curry em uma grande estreia em casa na Crypto.com Arena.

Este será o primeiro jogo do LA sem LeBron James no elenco desde 2018, quando contrataram o astro. Nesta noite, o quinteto titular de JJ Redick será formado por Dončić, Austin Reaves, Quentin Grimes, Jake LaRavia e Walker Kessler.

“Acho que esta será uma equipe realmente comprometida uns com os outros”, disse Redick aos repórteres na terça-feira. “E isso pode levar você muito longe.”

O Golden State entra em quadra com a maior parte do seu elenco principal intacto. Os ícones da franquia, Curry e Draymond Green, retornam, assim como De’Anthony Melton e Gui Santos. Eles serão acompanhados pelo novato Yaxel Lendeborg, que Steve Kerr confirmou que estará em quadra no início da partida.

No ano passado, os rivais da Conferência Oeste se enfrentaram quatro vezes; Los Angeles venceu três desses confrontos.

Estamos ansiosos para ver como essa temporada sem LeBron vai se desenrolar.

Se você quiser assistir ao jogo de abertura da temporada entre Warriors e Lakers hoje em horário nobre, aqui está o que você precisa saber.

Onde assistir ao jogo Warriors x Lakers

Warriors w Lakers se enfrentarão na NBA às 23h, e se você quiser assistir ao jogo ao vivo, acesse a NBA Pass ou na Disney+.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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