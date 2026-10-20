Estreia de LeBron James hoje: formas de assistir a temporada da NBA 26/27

Estreia de LeBron James hoje: formas de assistir a temporada da NBA 26/27

A espera acabou para os fãs de basquete. A temporada 2026/2027 da NBA começa nesta terça-feira, 20 de outubro, com uma rodada tripla que marca o início de mais uma disputa pelo título da principal liga de basquete do mundo. Um dos destaques da noite é o duelo entre Philadelphia 76ers e New York Knicks, às 20h, que coloca LeBron James em evidência na abertura do campeonato.

Onde assistir à NBA 2026/2027 no Brasil?

No Brasil, os torcedores podem acompanhar a temporada por meio de plataformas como Prime Video, ESPN com Disney+ e NBA League Pass. A disponibilidade varia conforme o jogo e o pacote de transmissão.

NBA League Pass: serviço oficial da liga, com partidas ao vivo e sob demanda, além de reprises e conteúdos especiais. É a alternativa para quem deseja acompanhar diferentes equipes ao longo da temporada.

ESPN e Disney+: transmitem jogos selecionados da NBA, incluindo partidas da temporada regular e dos playoffs, conforme a programação brasileira.

Prime Video: exibe um pacote de partidas da temporada, além de confrontos da Copa NBA e jogos dos playoffs. A programação brasileira de 2026/2027 prevê 147 partidas da fase regular na plataforma.

A programação norte-americana também inclui transmissões pela NBC e pelo Peacock. Esses canais, porém, não devem ser confundidos com as opções de acesso disponíveis no Brasil.

Como assistir à NBA online sem TV por assinatura?

Quem prefere acompanhar o campeonato pela internet pode recorrer aos aplicativos e sites oficiais dos serviços de transmissão. No NBA League Pass, o acesso é feito pelo site NBA.com ou pelo aplicativo oficial da liga. A plataforma disponibiliza jogos ao vivo e sob demanda, com opções de transmissão e recursos para rever partidas.

Já o Disney+ permite acompanhar os jogos selecionados exibidos pela ESPN, conforme o plano contratado e a programação disponível no Brasil.

No Prime Video, os confrontos aparecem na área de eventos esportivos ao vivo. A assinatura Amazon Prime no Brasil inclui os jogos da NBA previstos para o serviço, sem cobrança adicional por partida, de acordo com a central de ajuda da plataforma.

A fase regular começa em 20 de outubro de 2026 e termina em 11 de abril de 2027. Depois disso, a liga entra na disputa do torneio de play-in e dos playoffs, que definem os classificados para as Finais da NBA.

Ao longo do campeonato, os torcedores poderão acompanhar a temporada regular, a Emirates NBA Cup e a fase decisiva da competição. Para conferir os horários e a transmissão de cada confronto, a recomendação é consultar a programação atualizada da NBA e dos serviços disponíveis no Brasil.