NBB Flamengo 2023: tabela de jogos da semifinal e onde assistir

Confira a tabela de jogos do Flamengo na NBB. Foto: Reprodução Gilvan de Souza/CRF

Confira o caminho do Rubro-Negro no basquete até a grande final

Vai começar a reta final da NBB, o Novo Basquete Brasil. Flamengo e São Paulo se enfrentam na semifinal da competição de basquete após eliminarem o Bauru e o Pinheiros respectivamente. Agora, vão brigar pela vaga na final da temporada. Confira a tabela completa de jogos do Flamengo e como assistir.

Tabela do Flamengo na semifinal da NBB 2023

Enquanto Flamengo e São Paulo se enfrentam, Franca e Minas disputam do outro lado da chave a semifinal da liga de basquete brasileira. Os quatro almejam a vaga na decisão pelo título.

Os playoffs da competição funcionam da seguinte maneira: os times se enfrentam em série de cinco jogos, onde o elenco que vencer três partidas primeiro avança para a próxima fase. Entenda também como funciona os playoffs da NBA.

Confira a tabela completa dos jogos do Flamengo na NBB pela semifinal e onde assistir.

Flamengo x São Paulo - 1ª jogo

Sexta-feira, 12 de maio às 20h (Horário de Brasília)

Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV 2

São Paulo x Flamengo - 2ª jogo

Segunda-feira, 15 de maio às 20h (Horário de Brasília)

Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão, em São Paulo

Onde assistir: SporTV 2

São Paulo x Flamengo - 3ª jogo

Quarta-feira, 17 de maio às 19h (Horário de Brasília)

Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão, em São Paulo

Onde assistir: SporTV 2

Flamengo x São Paulo - 4ª jogo

Sábado, 20 de maio às 15h (Horário de Brasília)

Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: SporTV 2

Flamengo x São Paulo - 5ª jogo

Segunda-feira, 22 de maio às 20h (Horário de Brasília)

Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: SporTV 2

Quem pode ser o adversário da final?

Se o Flamengo vencer o São Paulo, vai enfrentar na grande final da NBB o Minas ou o Franca, já que os dois estão na chave ao lado pela semifinal da temporada.

O Rubro-Negro derrotou o Bauru nas quartas de final por 3 a 1. Na temporada regular garantiu a segunda posição na tabela com 60 pontos, somados em 28 vitórias e apenas quatro derrotas, aproveitamento de 87.5%.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NBB (@nbb)

Maiores campeões da NBB

Apenas cinco equipes possuem títulos da competição nacional de basquete. Com sete títulos, o Flamengo é o maior campeão da NBB, seguido do Lobos Brasília com três. Bauru, Franca e Paulistano contabilizam apenas um troféu cada. Enquanto isso, confira os maiores campeões da NBA aqui.

Veja a lista completa das conquistas a seguir:

Flamengo - 7 títulos

2008/09, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19 e 2020/21

Lobos Brasília - 3 títulos

2009/10, 2010/11 e 2011/12

Bauru - 1 título

2016/17

Franca - 1 título

2021/22

Paulistano - 1 título

2017/18

