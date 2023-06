Onde assistir Draft NBA 2023 ao vivo: como funciona e ordem de escolhas

Saiba como funciona as escolhas do Draft na maior liga profissional de basquete do mundo

Na quinta-feira, 22 de junho, ocorre o Draft da NBA, principal evento do basquete dos EUA, onde novos talentos são revelados para a próxima temporada. O evento começa às 21h30, horário de Brasília, no Barclays Center, em Nova York. Saiba onde assistir o Draft NBA 2023 ao vivo.

O que é o Draft NBA 2023?

A finalidade do Draft da NBA é revelar novas promessas no basquete. Para promover o esporte, garotos que treinam em universidades nos Estados Unidos e em também em outros países ganham a chance de serem escolhidos para representarem equipes da NBA, a maior liga de basquete profissional do mundo.

O Draft funciona como um 'recrutamento' de jovens atletas para os elencos da liga. Através de sistema de loteria, a ordem de escolhas entre as equipes da NBA é definida para saber quem será o primeiro a escolher, além da possibilidade de venda e troca entre os clubes.

São duas rodadas de 30 escolhas cada, sendo uma por equipe. A primeira rodada traz 14 equipes que não jogaram os playoffs na temporada passada. Já a segunda rodada é feita da maneira inversa, onde os finalistas vão escolher primeiro, como o Denver Nuggets em 37º e 40º.

Quais as regras do Draft?

O regulamento da NBA indica que o jogador deve ter pelo menos 19 anos no ano civil do draft para integrar o quadro de participantes. Além disso, eles também precisam ter um ano de afastamento das quadras a partir de quando se formaram no ensino médio, com exceção dos internacionais.

Além disso, os jovens precisam ter concluído quatro anos de faculdade nos Estados Unidos ou quatro anos passados desde a formatura. Os jogadores de outros países precisam ter representado pelo menos um time sob contrato profissional em quadra.

Victor Wembanyama, jovem francês de 19 anos, é o favorito no Draft NBA 2023. Outras boas opções são Scoot Henderson e Brandon Miller.

Onde assistir o Draft da NBA?

O canal ESPN e a plataforma de streaming Star Plus vão transmitir o Draft da NBA nesta quinta-feira para todo o país a partir das 21h30, horário de Brasília

Além de acompanhar na TV paga, é possível também assistir o evento de escolhas no streaming. Acesse o site www.starplus.com, faça o cadastro e torne-se assinante do Star Plus por R$ 40,90 por mês.

Horário : nove e meia da noite

: nove e meia da noite Onde assistir Draft NBA 2023 hoje: ESPN e Star Plus

Ordem das escolhas

A loteria do Draft NBA 2023 reuniu as 14 equipes que não participam dos playoffs da NBA. O sorteio definiu a primeira rodada, dando a possibilidade dos elencos escolherem primeiro os atletas.

Após o sorteio da loteria que define a primeira rodada do Draft da NBA e as quatro primeiras escolhas, as outras equipes continuam a escolher na ordem inversa ao seu recorde na temporada regular. São duas rodadas, onde cada elenco da NBA tem uma escolha.

Confira a ordem completa nesta quinta-feira entre as rodadas.

Primeira Rodada: Escolhas de 1-14 (Draft NBA 2023)

1. San Antonio Spurs

2. Charlotte Hornets

3. Portland Trail Blazers

4. Houston Rockets

5. Detroit Pistons

6. Orlando Magic

7. Indiana Pacers

8. Washington Wizard

9. Utah Jazz

10. Dallas Mavericks

11. Orlando Magic (de Chicago Bulls)

12. Oklahoma City Thunder

13. Toronto Raptors

14. New Orleans Pelicans

Primeira Rodada: Escolhas 15-30 (Draft NBA 2023)

15. Atlanta Hawks

16. Utah Jazz (de Minnesota Timberwolves)

17. Los Angeles Lakers

18. Miami Heat

19. Golden State Warriors

20. Houston Rockets (from LA Clippers)

21. Brooklyn Nets (de Phoenix Suns)

22. Brooklyn Nets

23. Portland Trail Blazers (de New York Knicks)

24. Sacramento Kings

25. Memphis Grizzlies

26. Indiana Pacers (de Cleveland Cavaliers)

27. Charlotte (de Denver Nuggets, New York Knicks e Oklahoma City)

28. Utah Jazz (de Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets)

29. Indiana Pacers (de Boston Celtics)

30. LA Clippers (de Milwaukee Bucks e Houston Rockets)

Segunda Rodada: Escolhas 31-58 (Draft NBA 2023)

31. Detroit Pistons

32. Indiana Pacers (de Houston Rockets)

33. San Antonio Spurs

34. Charlotte Hornets (de Charlotte via Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks)

35. Boston Celtics (de Portland via Atlanta, LA Clippers, Detroit, e Cleveland)

36. Orlando Magic

37. Oklahoma City Thunder (de Washington via New Orleans)

38. Sacramento Kings (de Indiana Pacers)

39. Charlotte Hornets (de Utah Jazz via New York)

40. Denver Nuggets (de Dallas via Oklahoma City)

41. Charlotte Hornets (de Oklahoma City Thunder via New York e Boston)

42. Washington Wizards (de Chicago via Los Angeles Lakers e Washington)

43. Portland Trail Blazers (de Atlanta Hawks)

44. San Antonio Spurs (de Toronto Raptors)

45. Memphis Grizzlies (de Minnesota Timberwolves)

46. Atlanta Hawks (de New Orleans Pelicans)

47. Los Angeles Lakers

48. LA Clippers

49. Cleveland Cavaliers (de Golden State Warriors via Utah e New Orleans)

50. Oklahoma City (de Miami Heat via Boston, Memphis, e Dallas)

51. Brooklyn Nets

52. Phoenix Suns

53. Minnesota Timberwolves (de New York via Charlotte)

54. Sacramento Kings

55. Indiana Pacers (de Cleveland via Milwaukee e Detroit)

56. Memphis Grizzlies (duas escolhas, via Chicago e Philadelphia 76ers)

57. Washington (de Boston via Charlotte)

58. Milwaukee Bucks

