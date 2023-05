Quem vai transmitir jogo do Lakers hoje ao vivo na NBA (08/05)

Alerta de jogão! Pelo jogo quatro da semifinal na Conferência Oeste, as equipes de Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se enfrentam nesta segunda, 08/05, na Crypto Arena, às 23h (horário de Brasília). Confira onde assistir jogo do Lakers hoje.

O Los Angeles Lakers lidera a série por 2 a 1 contra o Golden State. Quem garantir quatro vitórias primeiro se classifica para a final da Conferência Oeste

Onde vai transmitir jogo do Lakers hoje ao vivo

O jogo do Los Angeles Lakers e Golden State Warriors hoje tem transmissão no Amazon Prime Video e NBA League Pass ao vivo nesta segunda-feira. Nenhum canal de TV vai transmitir a partida.

Só dá para assistir a partida da NBA hoje pelo serviço de streaming. O Prime está disponível por R$ 14,90 por mês ou R$ 119 plano anual. Dá para assistir no computador, celular, tablet ou smartv.

O NBA League Pass é a plataforma de streaming oficial da liga de basquete. Acesse o site (www.nba.com) e compre o pacote por valores entre R$ 50,99 até R$ 65,99 por mês.

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Local: Crypto Arena, em Los Angeles, Califórnia

Onde assistir jogo do Lakers hoje: Prime Video e NBA League Pass

LeBron James vai jogar hoje?

Depois de anotar 21 pontos no último sábado contra o Warriors - em atuação apaga de Stephen Curry - e garantir a vitória do Los Angeles Lakers, LeBron James vai entrar em quadra no jogo do Lakers hoje pelo jogo 4 na semifinal da Conferência Oeste.

O Lakers ganhou o primeiro jogo da série, perdeu o segundo mas virou o placar em seu favor ao garantir a vitória no terceiro jogo da série. Se vencer nesta segunda-feira, garante a vantagem e fica próximo de carimbar o seu passaporte para a final da Conferência.

LeBron é um dos principais jogadores do Los Angeles nesta temporada.

Quando é o próximo jogo?

O próximo jogo do Los Angeles Lakers e Golden State Warriors vai ser na quarta-feira, 10 de maio, às 23h, horário de Brasília. O Chase Center, a casa dos Warriors, em São Francisco, será o palco do embate.

O Lakers ganhou o primeiro jogo. No segundo foi a vez do Warriors e, no terceiro, o time de LeBron levou a melhor.

