3 formas de assistir o jogo do Athletico-PR x Cuiabá hoje - 15/08

O Athletico-PR entra em campo nesta terça-feira, 15 de agosto, para enfrentar o Cuiabá pela 19ª rodada do Brasileirão na Ligga Arena, em Curitiba. A transmissão da partida começa às 20h, horário de Brasília, e você pode assistir ao vivo na internet.

Onde vai passar o jogo do Athletico-PR ao vivo

O jogo do Athletico-PR e Cuiabá no Brasileirão nesta terça-feira 15, terá transmissão TNT, exceto para o PR, já que o tornei prioriza a venda de ingressos. Mas ainda dá para acompanhar pela Rede Furacão e CazéTV na Twitch e Youtube, a partir das 20h, horário de Brasília.

Eliminado na Libertadores, o Furacão concentra toda a sua atenção no Brasileirão já que não tem outro campeonato para brigar na temporada. Em sétimo lugar com 28 pontos, coleciona quatro rodadas sem perder até aqui, com o treinador Wesley Carvalho vai escalar hoje Bento; Thigo Heleno, Esquivel, Cacá, Khellven; Erick, Fernandinho, Vidal; Vitor Bueno, Canobbio e Vitor Roque.

O Cuiabá é a grande surpresa do campeonato, em oitavo lugar com os mesmos 28 pontos do rival, vindo de triunfo por 3-0 contra o Flamengo. O treinador Antonio Oliveira coloca em campo hoje Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Rikelme; Raniele, Fernando Sobral, Ceppelini; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson.

Como assistir o Athletico online na CazéTV hoje?

Além de acompanhar a partida do Athletico-PR na televisão, pela TNT, o torcedor tem o direito de ver o duelo do Campeonato Brasileiro da Série A pela internet. O canal CazéTV, do influenciador Casimiro, exibe a partida para membros no Youtube e na Twitch. Para assistir ao conteúdo é preciso ser membro do canal, tanto na Twitch como no Youtube. Mas como funciona a plataforma? Confira o passo a passo a seguir.

Twitch: Acesse www.twitch.com no navegador do seu computador, celular ou baixe o aplicativo. Digite na barra de pesquisa 'Casimito' e clique na primeira opção, com o símbolo de verificado ao lado do ícone do canal. Na página principal, clique em 'inscrever-se' e, aí, torne-se um inscrito na plataforma por R$ 7,90 por mês.

O 'sub', como é chamado o inscrito na Twitch, dá direito a ver os jogos do Athletico PR direto na plataforma em qualquer dispositivo móvel.

Youtube: Entre no site www.youtube.com ou baixe o aplicativo do Youtube no celular ou em qualquer outro dispositivo com acesso à internet. Digite na busca ''CazéTV' e clique na primeira opção, aquela que tem o selo de verificado. Vá até a aba 'jogos ao vivo' e escolha a partida que quer acompanhar ao vivo na plataforma.

Depois, você precisa assinar o canal (ou inscrever-se) para acompanhar o duelo. Clique no link disponível na descrição do vídeo e você será redirecionado, onde precisa pagar R$ 1,99 por mês para assistir ver os jogos do Athletico PR como mandante.

Classificação do Brasileirão atualizada

A classificação atualizada até hoje, terça-feira, 15 de agosto, na última partida da 19ª rodada, traz o Botafogo na liderança enquanto Palmeiras, Grêmio e Flamengo brigam pelo primeiro lugar. enquanto na zona de rebaixamento continuam Santos, Coritiba, Vasco e América Mineiro.

1) Botafogo - 47 pontos

2) Palmeiras - 34 pontos

3) Grêmio - 33 pontos

4) Flamengo - 32 pontos

5) RB Bragantino - 32 pontos

6) Fluminense - 31 pontos

7) Athletico-PR - 28 pontos

8) Cuiabá - 28 pontos

9) São Paulo - 27 pontos

10) Atlético MG - 27 pontos

11) Fortaleza - 26 pontos

12) Cruzeiro - 24 pontos

13) Inter - 24 pontos

14) Corinthians - 23 pontos

15) Goiás - 22 pontos

16) Bahia - 18 pontos

17) Santos - 18 pontos

18) Coritiba - 14 pontos

19) Vasco - 13 pontos

20) América MG - 10 pontos

