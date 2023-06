4 x 0: veja os melhores memes da derrota do Flamengo hoje para o Bragantino

Não foi uma noite fácil para o torcedor do Flamengo. Isso porque o RB Bragantino amassou o time carioca nesta quinta-feira, 22/06, na volta do Brasileirão após a Data FIFA. Por 4 a 0, a equipe paulista garantiu os três pontos em casa. Com o resultado, memes da derrota do Flamengo dominaram as redes sociais por parte da torcida rival.

Os gols foram de Eduardo Santos, dois de Mosquera e Alerrandro.

Confira os memes da derrota do Flamengo para o Bragantino no Brasileirão

A derrota do Flamengo para o RB Bragantino fez a festa dos torcedores adversários, como Vasco, Botafogo, Fluminense e de outros estados.

O time do Flamengo foi para campo com os principais jogadores, incluindo Pedro, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro e David Luiz. No entanto, Wesley França, de apenas 19 anos, atuou na defesa. Gabigol não entrou em campo nesta quinta-feira, com Everton Cebolinha no ataque.

Nas redes sociais, memes da derrota do Flamengo com fotos, críticas a jogadores e até ao treinador Sampaoli viralizaram.

bragantino contra o resto do mundo // bragantino contra o flamengo pic.twitter.com/bO3XQk9zyl — flamengoshitposting (@mengoshitpost) June 23, 2023

RB Bragantino contra o Flamengo. pic.twitter.com/e4nBZ80jXa — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) June 23, 2023

WTF Olha o elenco inteiro do Flamengo indo fazer compras no mercadopic.twitter.com/kbOBpGta6J — Animes Futebolísticos (@animesfutbr) June 23, 2023

Bragantino x Flamengo KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/u3BGFTUu9F — Ronilson Neves  (@Ronilson_Neves) June 23, 2023

Flamengo no 1tempo / Flamengo 2tempo pic.twitter.com/KoPwAiTpoY — Laís Silva (@laaiiss__) June 23, 2023

Palmeiras passando pro Flamengo o tropeço no Brasileirão após mais uma Data FIFApic.twitter.com/Td7SpDaHU1 — PorcoÍris ⓟ 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@oporcoiris) June 23, 2023

os jogadores do flamengo durante todos esses dias que tiveram pra treinar: pic.twitter.com/b8oZLD7IRX — thalia ᶜʳᶠ ⁴⁴ (@onelovelaham) June 23, 2023

Flamengo jogando dpois que o líder perde: pic.twitter.com/uonvawjHUD — niMe (@animefla) June 23, 2023

Memes exaltando o Bragantino também apareceram nas redes sociais.

FIM DE JOGO!!!! BRAGANTINO 4 X 0 FLAMENGO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/XLftSqnfTt — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 23, 2023

mãe posso dormir com você? tô com medo do flamengo continuar fazendo merda e a gente perder pro bragantino pic.twitter.com/JSTNCphGgD — vitória ᵈᵃ ᵍᵃᵇᶦ (@_silvlx) June 23, 2023

Flamenguistas aproveitaram para zombar do resultado do Vasco. No entanto, o fim da noite não foi nada animador.

flamenguistas zoando o vasco // flamenguistas vendo o jogo do flamengo pic.twitter.com/O1W2QGNKTv — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) June 23, 2023

o vasco passando a coroa de humilhado no brasileirão p flamengo de sampaoli pic.twitter.com/t1DNlzEC1O — mel daroit (@megrassmann) June 23, 2023



Sampaoli também apareceu nos memes da derrota do Flamengo.

MAS ME JURARAM QUE O SAMPAOLI KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/GDtt5TBD9U — SPFC Da Decepção (@SPFCDaDecepcao) June 23, 2023

BOA SAMPAOLI TO GOSTANDO DE VER pic.twitter.com/vAvKDrTCew — 🎙️Podcast Setor Norte🎧 (@PodSetorNorte) June 23, 2023

Sampaoli depois de levar 4 do Bragantino pic.twitter.com/hKumsYskTq — #MILGRAU2023 ™ (@parmeramilgrau) June 23, 2023

Saiba quem o Flamengo vai pegar nas quartas de final da Copa do Brasil

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo volta a jogar no domingo, 25 de junho, contra o Santos pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série, na Vila Belmiro. O embate começa às 18h30, horário de Brasília.

Com a derrota para o RB Bragantino, o Rubro-Negro perdeu a chance de superar o Palmeiras e assumir a vice-liderança do Brasileirão. O time permanece na quarta posição com 19 pontos.

O Santos, por outro lado, está em 13º lugar com 13 pontos.

