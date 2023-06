Quando Messi vai estrear pelo Inter Miami em 2023?

Após conquistar a Copa do Mundo do Catar com a Argentina, o craque Lionel Messi optou por deixar o PSG ao fim da temporada europeia. Com um salário astronômico, o jogador será a nova estrela do Inter Miami, da MLS. A estreia do argentino, inclusive, já tem data marcada.

Saiba quanto vai ser o salário do Messi no Inter Miami

Quando Messi estreia no Miami?

Messi vai estrear pelo Inter Miami em 21 de julho, sexta-feira, contra o Cruz Azul do México. O duelo é válido pela Copa das Ligas, torneio que reúne equipes da MLS e da liga mexicana de futebol, no Estádio Lockhart, em Fort Lauderdale, na Flórida.

A data de estreia do argentino foi confirmada pelo proprietário do clube americano, Jorge Mas. em entrevista ao jornal ''Miami Herald''. Por incrível que pareça, o jogador argentino não irá estrear em partida da MLS.

Após cumprir o amistoso da Argentina contra a Austrália na quinta-feira, 15/06, o jogador foi liberado para encontrar a família para passar férias antes de se apresentar ao Inter Miami, seu novo clube, em julho.

De acordo com Jorge Mas, dono do Miami, o estádio que receberá a estreia de Messi, passará por reformas para aumentar principalmente o número de lugares, já que os tickets estão esgotados para a partida. O proprietário espera lotação máxima.

Por que Lionel Messi saiu do PSG?

O Paris Saint-Germain anunciou a saída do jogador seis vezes melhor do mundo em 03 de junho, na última rodada do Campeonato Francês. Messi vestiu a camisa do time parisiense por duas temporadas, mas não obteve o sucesso que gostaria dentro e fora de campo.

Foram 74 partidas com 32 gols marcados, de acordo com o portal GE. A passagem do argentino na capital francesa foi bastante criticada, já que não mostrou o seu melhor futebol. Ele faturou, no entanto, o título do Campeonato Francês e da Supercopa da França, mas sequer chegou à final da Champions.

No entanto, em entrevista para os jornais espanhóis Sport e Mundo Desportivo, o argentino confirmou que não estava feliz no PSG, já que não tinha tempo com a família.

A última vez que Lionel entrou em campo foi na quinta-feira, 15 de junho, em amistoso com a Argentina contra a Austrália. O meia-atacante foi convocado pelo treinador Lionel Scaloni, mas só disputou uma partida já que foi dispensado para curtir as férias.

Pelo PSG, o último compromisso de La Pulga foi em 03 de junho, sábado, pela última rodada do Campeonato Francês, contra o Clermont, em Parc des Princes. O clube parisiense perdeu por 3 a 2, com gols de Kyei, Zeffane e Gastien, enquanto Mbappé e Sergio Ramos descontaram.

Mesmo com o resultado, o PSG ganhou o título francês.

