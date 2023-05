Jogos da sexta rodada do Brasileirão 2023: horário e onde assistir

A sexta rodada do Brasileirão começa no sábado, 13 de maio, com dez partidas e todos os vinte clubes em busca dos três pontos. O Palmeiras assumiu a liderança após a vitória contra o Grêmio no meio da semana, colocando mais rivalidade e emoção no torneio. Confira os jogos da próxima rodada e como assistir cada um deles.

Tabela de jogos da sexta rodada do Brasileirão 2023

Os jogos da sexta rodada do Brasileirão começam no sábado, 13 de maio, e terminam no domingo, dia 14. A bola rola entre as equipes no período da tarde e a noite.

Três clássicos serão disputados: o Majestoso, entre Corinthians e São Paulo, o encontro de América Mineiro e Cruzeiro, e o Atletiba, entre Athletico e Coritiba. Saiba quem ganhou mais o clássico majestoso aqui.

Confira todos os jogos da sexta rodada do Brasileirão.

Bahia x Flamengo

Dia: Sábado, 13 de maio

Horário: 16h

Arena Fonte Nova, Salvador

Onde assistir: Premiere

Palmeiras x RB Bragantino

Dia: Sábado, 13 de maio

Horário: 18h30

Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: Premiere

Fluminense x Cuiabá

Dia: Sábado, 13 de maio

Horário: 18h30

Estádio do Maracanã

Onde assistir: Premiere

Atlético MG x Internacional

Dia: Sábado, 13 de maio

Horário: 21h

Estádio do Mineirão

Onde assistir: SporTV e Premiere

Vasco x Santos

Dia: Domingo, 14 de maio

Horário: 16h

Estádio São Januário

Onde assistir: Globo e Premiere

Corinthians x São Paulo

Dia: Domingo, 14 de maio

Horário: 16h

Neo Química Arena

Onde assistir: Globo e Premiere

Grêmio x Fortaleza

Dia: Domingo, 14 de maio

Horário: 16h

Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: Globo e Premiere

Athletico PR x Coritiba - sexta rodada do Brasileirão

Dia: Domingo, 14 de maio

Horário: 18h30

Arena da Baixada

Onde assistir: Rede Furacão

Goiás x Botafogo - sexta rodada do Brasileirão

Dia: Domingo, 14 de maio

Horário: 18h30

Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

Onde assistir: Premiere

América MG x Cruzeiro - sexta rodada do Brasileirão

Dia: Domingo, 14 de maio

Horário: 18h30

Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: SporTV e Premiere

Classificação do Brasileirão atualizada

Saiba como estão os times até a quinta rodada do Brasileirão, tanto na parte de cima como na zona de rebaixamento.

1 Palmeiras - 13 pontos

2 Botafogo - 12 pontos

3 Fluminense - 10 pontos

4 Athletico PR - 9 pontos

5 Cruzeiro - 9 pontos

6 Fortaleza - 8 pontos

7 São Paulo - 7 pontos

8 Atlético MG - 7 pontos

9 Santos - 7 pontos

10 Grêmio - 7 pontos

11 Internacional - 7 pontos

12 Flamengo - 6 pontos

13 Bahia - 6 pontos

14 RB Bragantino - 6 pontos

15 Vasco - 5 pontos

16 Corinthians - 4 pontos

17 Cuiabá - 4 pontos

18 Goiás - 3 pontos

19 América MG - 1 ponto

20 Coritiba - 1 ponto

Quando é a última rodada?

De acordo com a tabela detalhada da CBF, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A será disputada em 03 de dezembro, domingo. Como manda a tradição, todos os jogos serão realizados no mesmo horário e no mesmo dia para fechar a temporada.

O primeiro colocado na tabela de classificação será declarado o campeão brasileiro. Ainda na parte de cima, os quatro primeiros vão para a fase de grupos da Libertadores enquanto o 5º e 6º disputarão a fase preliminar.

Do 7º ao 12º se classificam para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, torneio secundário da Conmebol. Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

Leia também:

Qual a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro?