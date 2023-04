Ao vivo: onde assistir online o jogo do Flamengo x Botafogo hoje em 30 de abril

Os times Flamengo e Botafogo se enfrentam no Clássico da Rivalidade neste domingo, 30 de abril, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. O jogo do Flamengo hoje é válido pela terceira rodada do Brasileirão e terá transmissão de graça na televisão e na internet.

O Rubro-Negro ocupa a oitava posição com três pontos, enquanto o Botafogo está em terceiro com seis, favorito a brigar pela liderança.

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje tem transmissão na Globo para todo o Brasil na TV aberta, com exceção de SP, com a narração de Luis Roberto com os comentários de Ana Thais Matos e Roger Flores.

Por isso, dá para assistir online e de graça o clássico entre Flamengo e Botafogo hoje no GloboPlay. Não precisa pagar nada ou ser assinante para ver o conteúdo do canal, basta acessar o site (globoplay.globo.com) ou o aplicativo no dispositivo móvel.

Depois, cadastre-se gratuitamente na Conta Globo e, aí, assista a programação da TV Globo na plataforma. Lembrando que o serviço funciona de acordo com a sua localização, por isso quem está em SP não assiste ao jogo.

O aplicativo do Premiere também pode ser a opção para quem é cliente do pay-per-view.

Possíveis escalações de Flamengo x Botafogo

O técnico Jorge Sampaoli assumiu o comando do Flamengo após a demissão de Vítor Pereira. Para o jogo deste domingo, ele não terá Arrascaeta, Bruno Henrique, Filipe Luís e Matheuzinho. Para o jogo do Flamengo hoje, colocará o elenco misto porque tem Libertadores no meio da semana.

Do outro lado, o português Luis Castro segue com as baixas Marçal e Patrick de Paula.

Flamengo: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Gabigol, Everton Cebolinha e Pedro.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Rafael; Tchê Tchê, Lucas Fernandes, Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Neste domingo o Mengão enfrenta o Botafogo, no Maraca, pelo Brasileirão.

Último jogo do Flamengo

O Flamengo vem de goleada diante do Maringá. Na última quarta-feira, pelo confronto de volta na terceira fase da Copa do Brasil, o grupo carioca venceu por 8 a 2, no Maracanã.

Este foi apenas o terceiro jogo sob o comando de Jorge Sampaoli. Até aqui, são duas vitórias e uma derrota para o Internacional no Brasileirão.

O Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro, Libertadores e as oitavas de final da Copa do Brasil.

Classificação do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro da Série A é disputado por vinte clubes. Entre pontos corridos, são 38 rodadas divididas em dois turnos com dezenove rodadas cada.

O time que ocupar a primeira posição ao fim da temporada será coroado o campeão, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro.

1 Fortaleza - 7 pontos

2 Fluminense - 6 pontos

3 Botafogo - 6 pontos

4 Palmeiras - 4 pontos

5 Vasco - 4 pontos

6 Internacional - 4 pontos

7 RB Bragantino - 4 pontos

8 Flamengo - 3 pontos

9 São Paulo - 3 pontos

10 Goiás - 3 pontos

11 Athletico PR - 3 pontos

12 Cruzeiro - 3 pontos

13 Grêmio - 3 pontos

14 Corinthians - 3 pontos

15 Coritiba - 3 pontos

16 Cuiabá - 1 ponto

17 Atlético MG - 1 ponto

18 Santos - 0 pontos

19 Bahia - 1 ponto

20 América MG - 0 pontos

