Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Grêmio hoje x Aimoré (04/02/23)

Partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho; Arena do Grêmio recebe os dois elencos

Aimoré e Grêmio se enfrentam neste sábado, 4 de fevereiro, em partida válida pelo quinta rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A bola rola às 16h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e terá transmissão ao vivo para todo o país. Então, saiba onde assistir o jogo do Grêmio hoje.

Onde assistir jogo do Grêmio x Aimoré hoje ao vivo

O jogo do Grêmio hoje vai passar na Globo (RS), SporTV 2, Premiere e GloboPlay. A primeira opção do torcedor é assistir o jogo entre Grêmio e Aimoré neste sábado na RBS, na TV aberta, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul. A transmissão é de graça e ao vivo.

Também dá para curtir no SporTV, Premiere ou até mesmo no GloboPlay, no serviço de streaming para assinantes.

O árbitro que vai apitar o jogo do Grêmio hoje vai ser Rafael Rodrigo Klein. Os assistentes vão ser Otavio Legramanti e Fagner Bueno Cortes, enquanto o quarto árbitro vai ser Marcelo Oswald Bitelbron. O técnico de arbitragem vai ser Diego Almeida Real.

Onde posso assistir TV Globo online?

O telespectador pode acessar os programas da TV Globo de qualquer lugar no GloboPlay, pois os programas estão disponíveis no site e no aplicativo de graça. Basta se inscrever com email e senha e escolher a opção "Agora na TV" para ver a Globo ao vivo e de graça.

Qual plano do Globoplay tem Premiere?

Os planos que oferecem o Premiere são de R$ 69,90 ao mês ou 12x de R$ 39,90 ou o GloboPlay+ canais ao vivo e o Premiere por R$ 89,90 ao mês.

Quem entra em campo no jogo?

O jogo de hoje deve contar com os seguintes jogadores:

Provável escalação do jogo do Grêmio hoje: Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo; Pepê, Carballo, Bitello, Cristaldo, Ferreira; Luis Suárez.

Provável escalação do jogo do Aimoré hoje: William; Bruno Ferreira, Milani, Guilherme Lacerda, Higor; Fábio, Mardley, Choco; Dedé, Vitor Prado e Wesley Pacheco.

Próximos jogos do Grêmio no Gauchão 2023

Confira a agenda de jogos do Grêmio no Campeonato Gaúcho.

QUINTA RODADA

Grêmio x Aimoré

Data: Sábado, 04/02 às 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio

SEXTA RODADA

Juventude x Grêmio

Data: Quinta-feira, 09/02 às 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi

SÉTIMA RODADA

Grêmio x Avenida

Data: Domingo, 12/02 sem horário definido

Local: Arena do Grêmio

OITAVA RODADA

São Luiz x Grêmio

Data: Quarta-feira, 15/02 sem horário definido

Local: Estádio 19 de Outubro

NONA RODADA

Grêmio x Novo Hamburgo

Data: Domingo, 26/02 sem horário definido

Local: Arena do Grêmio

DÉCIMO RODADA

Grêmio x Internacional

Data: Domingo, 05/03 sem horário definido

Local: Arena do Grêmio

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA

Ypiranga x Grêmio

Data: Domingo, 12/03 sem horário definido

Local: Estádio Colosso da Lagoa

