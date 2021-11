Onde assistir jogo do Atlético GO x Ceará ao vivo e horário hoje – 20/11

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, as equipes do Atlético GO e Ceará se enfrentam no Estádio Antônio Accioly, neste sábado, 20. A bola rola a partir das 21 horas, com transmissão ao vivo do pay-per-view. Saiba então onde assistir o jogo da Atlético GO x Ceará ao vivo.

Onde assistir jogo da Atlético GO x Ceará ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 20, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo Premiere, pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data: 20 de novembro 2021

Horário: 21 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly – Goiânia (GO)

Onde assistir jogo Atlético GO x Ceará ao vivo: Premiere

Vitória com pesos diferentes

Com 48 pontos e na 10ª posição, a equipe do Ceará tem a oportunidade de se aproximar das equipes do G-6. Um triunfo neste sábado, 20, pode levar o clube até a sétima posição, a depender de outros resultados. Vindo de dois triunfos consecutivos, o Vozão goleou seu rival Fortaleza por 4 a 0 no último jogo.

Por outro lado, a equipe do Atlético GO vive fase complicada na tabela. O Dragão é o 16º – primeiro time fora do Z-4 – e em caso de derrota, pode encerrar a rodada dentro da zona do rebaixamento. Uma vitória pode ajudar o clube a respirar na classificação e seguir na luta para permanecer na elite.

Qual a provável escalação de Atlético GO x Ceará hoje?

Em busca do triunfo, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. Se para o Ceará o triunfo pode aproximar o clube do G-6, para o Dragão os três pontos afasta a equipe das proximidades do Z-4. Veja então abaixo a provável escalação do jogo Atlético GO x Ceará, que terá transmissão ao vivo do Premiere.

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Pedro Henrique, Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo; Ronald, Zé Roberto e Janderson.

Ceará: Richard; Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e B. Pacheco; F. Sobral e Marlon; Lima, Vina e Rick; Jael.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno pela 15ª rodada, mas ficaram no 0 a 0. Relembre:

