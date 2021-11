Assistir jogo do Fortaleza x São Paulo hoje AO VIVO e horário (10/11)

Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 10, a partir das 21h30, em partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena Castelão, mas com transmissão na TV aberta e fechada. Saiba então onde assistir jogo do Fortaleza x São Paulo hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Fortaleza x São Paulo hoje?

O jogo do Fortaleza x São Paulo hoje ocorre a partir das 21h30 e terá transmissão ao vivo da TV aberta pela Globo, que exibe o confronto para parte de sua rede. No entanto, o torcedor também poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 10 de novembro 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão – Fortaleza (CE)

Onde assistir jogo do Fortaleza x São Paulo hoje: Premiere e Globo

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Fortaleza saiu do G-4, mas segue na cola das primeiras posições – está em quinto, com 48 pontos. Um triunfo recoloca o time em quarto lugar, mas para isso, o RB Bragantino não pode vencer na rodada.

Por outro lado, a equipe do São Paulo segue em um perde e ganha na competição. O Tricolor Paulista vem de derrota, pois perdeu para o Bahia na última rodada. Sem conseguir engrenar, o clube fica cada vez mais distante da vaga à Libertadores e precisa iniciar uma reação para voltar ao torneio internacional.

Relembre o último jogo entre Fortaleza x São Paulo no Brasileirão:

Qual a provável escalação de Fortaleza x São Paulo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Fortaleza x São Paulo hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV aberta e fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Jackson; Éderson, Felipe, Ronald, Lucas Lima e Bruno Melo; Robson, Ángelo Henríquez e Romarinho.

São Paulo: Tiago Volpi; Miranda, Arboleda e Léo; Orejuela, Liziero (Benítez), Igor Gomes, Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni e Calleri.

