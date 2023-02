ABC x jogo do Fortaleza hoje: onde assistir ao vivo a Copa do Nordeste (04/02)

ABC x jogo do Fortaleza hoje: onde assistir ao vivo a Copa do Nordeste (04/02)

Para se manter na liderança do seu grupo, o Fortaleza visita o ABC neste sábado, 4 de fevereiro, para brigar pelos três pontos na segunda rodada da Copa do Nordeste. A bola vai rolar no jogo do Fortaleza hoje às 18h30 (Horário de Brasília) no Estádio Maria Lamas Farache, em Natal.

Onde vai passar jogo do Fortaleza hoje ao vivo

O jogo do Fortaleza hoje na Copa do Nordeste vai passar na ESPN e Star +.

Os canais ESPN possuem os direitos de transmissão da Copa do Nordeste este ano. A emissora da Disney é a única que pode exibir até dois jogos por rodada na TV fechada, enquanto o SBT é quem detém os direitos na televisão aberta no Nordeste.

A emissora vai exibir neste sábado o jogo do Fortaleza hoje contra o ABC pela segunda rodada. A ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Para quem não tem a TV paga, dá para assistir no Star Plus, serviço de streaming de entretenimento e esportes por assinatura. Acesse o site ou o aplicativo em dispositivos móveis para se tornar membro.

Como ter Star Plus de graça?

O Star Plus não é de graça. Os pacotes custam entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Como colocar Star Plus na TV?

Caso tenha smartv, basta acessar a loja de aplicativos e baixar o aplicativo do Star Plus. Caso contrário, dá para espelhar o celular na TV ou ligar pelo cabo HDMI.

Escalações:

Provável escalação do jogo do ABC hoje: Simão; Richardson, Afonso, Walfrido, Márcio Azevedo; Bruno Lima, Wellington Reis, Matheus Anjos, Fábio Lima; Paulinho e Felipe Garcia.

Provável escalação do jogo do Fortaleza hoje: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Lucas Esteves; Ronald, Hércules, Caio Alexandre, Yago Pikachu; Pedro Rocha e Silvio Romero.

Grupos da Copa do Nordeste

Dezesseis equipes jogam a primeira fase da Copa do Nordeste em 2023. Elas foram divididas em dois grupos de oito cada, onde disputam em turno único oito rodadas. Eles só podem jogar contra adversários do outro grupo.

Ao fim das rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final. Daí, vão enfrentar os integrantes do mesmo grupo onde o primeiro joga contra o quatro lugar e o segundo colocado diante do terceiro.

As quartas e a semifinal são jogadas em partida única, mas a final é disputada em ida e volta.

GRUPO A

1 Fortaleza - 6 pontos

2 Ferroviário - 3 pontos

3 Sport - 3 pontos

4 CRB - 3 pontos

5 Sampaio Corrêa - 3 pontos

6 Vitória - 1 ponto

7 Fluminense PI - 1 ponto

8 Atlético BA - 0 pontos

GRUPO B

1 Náutico - 3 pontos

2 Santa Cruz - 1 ponto

3 CSA - 1 ponto

4 Bahia - 0 pontos

5 ABC - 0 pontos

6 Sergipe - 0 pontos

7 Campinense - 0 pontos

8 Ceará - 0 pontos

