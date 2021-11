Assistir jogo do Santos x RB Bragantino hoje ao vivo e horário – (10/11)

Santos e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 10, a partir das 19 horas, em partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio da Vila Belmiro, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Santos x RB Bragantino hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Santos x RB Bragantino hoje?

O jogo do Santos x RB Bragantino hoje ocorre a partir das 19 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 10 de novembro 2021

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio da Vila Belmiro – Santos (SP)

Onde assistir Santos x RB Bragantino hoje: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de derrota no clássico para o Palmeiras, o Santos voltou a perder na competição e não consegue se afastar das proximidades da zona do rebaixamento. O Peixe tem 35 pontos, mas está com cinco de vantagem para o Z-4. Agora, busca então um triunfo para respirar mais aliviado na tabela.

Por outro lado, a equipe do RB Bragantino está em quarto lugar, com 49 pontos, e segue em busca de se firmar no G-4 nesta reta final do campeonato. Vindo de duas derrotas seguidas, o clube passa a ter sua posição ameaçada e precisa do triunfo para se manter entre os quatro primeiros, sem depender de nenhum resultado.

Relembre o último jogo entre RB Bragantino x Santos:

Qual a provável escalação de Santos x RB Bragantino?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19 horas, a bola rola para o jogo do Santos x RB Bragantino hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Santos: João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Vagner Leonardo; Pará, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Lucas Braga e Raniel (Diego Tardelli).

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan (Léo Ortiz) e Edimar; Jadsom, Gabriel Novaes (Pedrinho) e Helinho; Artur, Cuello e Ytalo.

