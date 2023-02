Partida neste sábado é válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista

Horário do jogo do Guarani x RB Bragantino hoje e onde assistir (04/02)

O Guarani entra em campo neste sábado, 4 de fevereiro, buscando retomar o caminho das vitórias no Campeonato Paulista. O duelo é válido pela sexta rodada contra o RB Bragantino, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O jogo do Guarani hoje vai rolar às 16h (Horário de Brasília) neste sábado.

O duelo entre Guarani e RB Bragantino foi disputado em 38 oportunidades, com catorze vitórias ao RB, onze empates e treze triunfos ao time de Campinas, segundo dados do portal O Gol.

Com inicio às quatro horas da tarde, o jogo do Guarani hoje no Paulistão vai passar na TNT, Premiere, HBO Max e o Paulistão Play.

Onde assistir jogo do Guarani hoje no Paulistão

O torcedor tem diferentes opções para assistir ao jogo do Guarani hoje contra o RB Bragantino. Na televisão, dá para sintonizar os canais Premiere e TNT, ambos disponíveis na TV fechada.

O pay-per-view também está disponível de maneira avulsa no GloboPlay e Amazon Prime.

Sob responsabilidade da Federação Paulista de Futebol, o streaming do Paulistão Play está disponível para assinatura no site e aplicativo por R$ 27,90 ao mês ou R$ 75,33 no ano.

Já o HBO Max pode ser assinado no navegador ou também no dispositivo móvel. Os valores variam de acordo com o combo escolhido pelo torcedor, com programação de filmes, séries e desenhos.

+ Paulistão 2023: tem gol fora de casa? A regra explicada

Quem vai apitar o jogo de hoje

O árbitro responsável por apitar o jogo entre Guarani e RB Bragantino vai ser Flavio Rodrigues de Souza.

Os assistentes escolhidos foram Fabrini Bevilaqua e Rafael Tadeu Alves, enquanto o quarto árbitro será Marcio Mattos dos Santos.

No VAR, a Federação Paulista de Futebol designou Daiane Muniz, Leonardo Augusto Villa e Carlos Augusto Nogueira.

Sexta rodada do Campeonato Paulista

Confira todos os jogos da sexta rodada do Campeonato Paulista na fase de grupos.

Sábado, 04/02:

São Bento x Mirassol - 15h30

Ferroviária x São Bernardo - 16h

Guarani x RB Bragantino - 16h

Palmeiras x Santos - 18h30

Domingo, 05/02:

Ituano x Água Santa - 11h

Santo André x São Paulo - 16h

Corinthians x Botafogo SP - 18h30

Portuguesa x Inter de Limeira - 20h30

