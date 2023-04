Assistir Novorizontino x Juventude de graça online na Série B - 22/04

O Novorizontino estreia em casa no Brasileirão da Série B neste sábado, 22 de abril. O duelo vai ser contra o Juventude na segunda rodada, às 17h,. Novorizontino x Juventude vai ser no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista.

Ambos os times buscam a primeira vitória depois de perderem para o Vila Nova e Botafogo respectivamente.

Qual canal vai passar Novorizontino x Juventude hoje

O jogo do Novorizontino x Juventude hoje será transmitido na BAND, na TV aberta para o interior paulista, enquanto o Premiere exibe o duelo para todo o Brasil, sem distinção.

A emissora aberta vai transmitir somente para o interior paulista (região de Novo Horizonte) a partida da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de assistir do conforto do seu sofá em casa.

Também dá para acompanhar os lances ao vivo no pay-per-view Premiere. Só quem é cliente das operadoras por assinatura tem direito de ligar o pacote de canal e ficar por dentro.

Como assistir na internet?

Para o torcedor que não vai estar em casa no momento do jogo dá para assistir também na internet. É simples, rápido, fácil e de graça.

Se você mora na região que vai passar o jogo no canal da Band, pegue o celular ou entre no computador no site da BAND (www.band.uol.com.br), clique na opção "ao vivo", escolha o ícone da Bandeirantes e faça o cadastro rapidamente no portal. Aí é só assistir o sinal da partida como e onde quiser.

Também dá para assistir no GloboPlay, serviço de streaming. Mas tem que ser assinante para ver a retransmissão do pay-per-view na plataforma.

Arbitragem

O árbitro Emerson Ricardo de Almeida vai apitar o jogo do Novorizontino x Juventude neste sábado, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os auxiliares escalados pela CBF foram Alessandro Alvaro Rocha, Patricia dos Reis do Nascimento e o quarto árbitro Fabiano Monteiro dos Santos.

Com a presença do VAR, árbitro de vídeo, Adriano Milczvski, todos os lances importantes serão revisados envolvendo a possibilidade de pênaltis, faltas e cartões amarelos e vermelhos.

De onde é o Novorizontino?

O time Novorizontino representa a cidade paulista de Novo Horizonte, localizada no interior, mais precisamente no noroeste paulista do estado. Ele foi fundado em 1º de março de 2010 e leva as cores amarelo e preto.

O Novorizontino tem como mascote o Tigre. Está na segunda divisão desde a temporada passada, quando terminou em segundo lugar no grupo D da Série C do Brasileirão. No ano passado, o time conseguiu se manter na elite.

Hoje, o seu grande rival é o Mirassol porque são da mesma região e ambos brigam no Paulistão e Série B.

Escalações de Novorizontino x Juventude

Novorizontino: Jordi; Roberto, Cesar, Adriano Martins, Lepu; Geovane, Marlon, Romulo Azevedo Simão; Ronaldo, Aylon e Jenison de Jesus Brito.

Juventude: Léo; Dani Bolt, Danilo, Gordillo, Romário; Jadson, Jean, Ruan; David, Fernando Boldrin e Rodrigues.

Reverson foi expulso na rodada passada e por isso vai desfalcar o Novorizontino.

Os visitantes não tem novos desfalques.

