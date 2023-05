Onde vai passar Novorizontino x CRB ao vivo e horário da Série B - 13/05

Neste sábado, 13 de maio, as equipes de Novorizontino x CRB se enfrentam pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro às 17h, horário de Brasília. O palco do embate vai ser o Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista.

Com oito pontos, o Novorizontino ocupa a oitava posição da tabela. Já o CRB é o 19º colocado com dois pontos.

Onde assistir Novorizontino x CRB hoje ao vivo

O jogo entre Novorizontino x CRB neste sábado será transmitido na BAND e Premiere, além das plataformas GloboPlay, BandPlay e o site da Bandeirantes ao vivo. O duelo tem início às 17h, horário de Brasília.

Na TV aberta, a Band transmite a partida para AL, AM, BA, PB, PE e RN ao vivo. É só ligar a televisão no canal e torcer por seu time do coração na Série B do Brasileirão.

Também dá para assistir no site da emissora (www.band.uol.com.br) e no BandPlay. Os torcedores que moram nos estados citados poderão ver de graça na internet através das plataformas.

O Premiere, na TV paga, também vai exibir o confronto entre Novorizontino e CRB. Dá para assistir tanto na televisão como no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Horário do jogo do Novorizontino x CRB: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

TV: Band e Premiere

Online: Site da BAND, BandPlay e GloboPlay

Escalações de Novorizontino x CRB

O duelo deste sábado é extremamente importante para os dois elencos. Por isso, tanto Novorizontino como CRB deverão escalar os melhores jogadores do elenco neste sábado.

Confira as prováveis escalações deste sábado entre Novorizontino x CRB:

Novorizontino: Jordi; Ligger, Cesar, Adriano Martins; Geovane, Roberto, Marlon, Lepu; Zé Mateus, Ronaldo e Aylon.

CRB: Diogo Silva; Matheus, Fabio Alemão, Anderson Conceição, Guilherme Romão; Lucas Lima, Juninho, Mike; João Paulo, Renato e Anselmo Ramon.

Quantas rodadas são disputadas na Série B?

O Campeonato Brasileiro da Série B é disputado em 38 rodadas entre pontos corridos, divididas em dois turnos com dezenove rodadas cada. Vinte clubes das mais diferentes regiões do Brasil jogam a segunda divisão do futebol.

Cada um dos elencos se enfrenta ao menos duas vezes: uma dentro de casa e o segundo turno como visitante. Cada vitória dá três pontos enquanto o empate garante um ponto para os dois lados.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado ganha a taça de campeão da Série B. Já os quatro primeiros ficam com o acesso para a elite do Brasileirão. Na parte de baixo, os quatro últimos vão para a terceira divisão, a Série C.

Quais times estão na zona de rebaixamento?

Ocupam a zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão os times Ceará, Juventude, CRB e ABC. Cada um deles tem quatro pontos ou menos em cinco rodadas já disputadas na temporada. Enquanto isso, confira quais times estão na zona de rebaixamento do Brasileirão Série A.

O Ceará tem quatro pontos em 17ª colocação, somados em uma vitória, um empate e três derrotas. O Juventude tem três na sequência, com um vitória e quatro jogos perdidos. Já CRB tem dois e o ABC apenas um na lanterna.

