Atlético-GO x Santos (6/1): onde assistir e escalações da Série A

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Atlético-GO e Santos se enfrentam neste sábado (6), às 21h, no Estádio Antônio Accioly.

Logo depois de engatar três vitórias seguidas, o Dragão perdeu na última rodada e caiu para o 13º lugar. Já o Peixe está estacionado em 11º, mas não vence há três rodadas.

Onde assistir Atlético-GO x Santos?

A partida entre Atlético-GO e Santos não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere transmite ao vivo para todo o país, no pay-per-view.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Eder e Natanael; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Matheus Vargas; Janderson, Chico e Wellington.

Santos: John, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Alison e Jean Mota; Lucas Braga (Marinho), Kaio Jorge e Arthur Gomes (Soteldo).

Rodada 35 do Brasileirão

Bahia x Goiás – 19h

Atlético-GO x Santos – 21h

07/02

RB Bragantino x Flamengo – 20h30

08/02

Botafogo x Grêmio – 20h

10/02

Inter x Sport – 19h

Fortaleza x Vasco – 19h15

São Paulo x Ceará – 21h

Fluminense x Atlético-MG – 21h30

Corinthians x Athletico-PR – 21h30

17/02

Coritiba x Palmeiras

Como Atlético-GO e Santos chegam para o jogo?

Jogando em casa, o Atlético-GO ainda sonha com a vaga na Libertadores. Com 45 pontos, o Dragão está então a sete do Grêmio, sétimo colocado. No entanto, o G-7 pode virar G-8 e com isso as chances dos goianos chegarem ao torneio continental aumentariam. Atualmente, o Corinthians está em oitavo lugar, mas com 48 pontos.

Assim como o Dragão, o Peixe também sonha com a classificação na Liberta. Logo depois de perder a final do torneio, o Brasileirão se tornou o único caminho para a equipe voltar ao campeonato. Com 46 pontos, o Santos também aguarda pela chance do oitavo lugar levar a Libertadores.