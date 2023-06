Avaí x Botafogo SP: onde assistir na internet o jogo da Série B - 11/06

O torcedor pode acompanhar o confronto entre Avaí x Botafogo SP neste domingo, 11 de junho, equipes que estão em lados opostos na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo começa às 15h30, horário de Brasília, na Ressacada, válido pela 12ª rodada da competição.

Para assistir é só sintonizar na Band, na TV aberta, além do Premiere em operadoras de televisão paga.

O elenco catarinense é o 18º colocado com oito pontos enquanto o Botafogo vem na nona posição com 17.

Onde assistir Avaí x Botafogo SP online hoje

A partida entre Avaí x Botafogo SP será transmitida também no GloboPlay e no site da Bandeirantes. Isso significa que, além de curtir na televisão, o torcedor tem a oportunidade de acompanhar o seu jogo favorito no celular ou qualquer dispositivo com acesso à internet.

Como assistir a transmissão no site da Band?

A emissora disponibiliza a programação em tempo real e com imagens no site. É de graça e qualquer torcedor pode ver.

1) O primeiro passo é acessar www.band.uol.com.br ou o aplicativo BandPlay, o sistema é o mesmo. Depois, clique na opção "Band ao vivo".

2) Daí, faça o seu cadastro no site da Bandeirantes com email e a senha. É de graça e nenhum valor será cobrado.

3) Assim que o player carregar, é possível assistir a programação da Band ao vivo, incluindo o duelo entre Avaí x Botafogo SP no horário marcado.

Como assistir a transmissão no GloboPlay?

Quem é assinante GloboPlay e possui a opção do Premiere no pacote pode acompanhar o jogo da Série B também online neste domingo.

1) Entre no aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com e vá até o menu principal. Depois, escolha a opção "entrar".

2) Preencha com o seu cadastro completo, incluindo email e a senha de membro.

3) Retorne ao menu principal e escolha a opção "Agora na TV". Se preferir, procure a sessão de "canais ao vivo" na página inicial do GloboPlay.

4) Daí, procure o canal Premiere e assista como e onde quiser.

Escalações de Avaí e Botafogo SP

Para o jogo deste domingo, na Série B do Brasileirão pela décima segunda rodada, ambos os treinadores de Avaí e Botafogo de Ribeirão deverão escalar os titulares.

Avaí: Ygor Vinhas; Thales Oleques, Alan Costa, Didi, Igor; Giva Santos, Jean Cléber, Natanael; Dentinho, Patiño e Waguininho. (Técnico: Gustavo Morínigo).

Botafogo SP: Victor Souza; Thássio, Diogo Silva, Marcio Silva, Jean; Guilherme Madruga, Tárik, Osman; Robinho, Salatiel e Patrick Bey (Técnico: Adilson Batista).

Quantas rodadas tem a Série B do Brasileirão?

A Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão do futebol, é disputada por vinte clubes em 38 rodadas entre pontos corridos. São dois turnos com dezenove rodadas cada, onde cada vitória dá três pontos e o empate apenas um.

Além disso, cada time se enfrenta duas vezes na temporada: uma dentro de casa e a outar como visitante. Ao fim da temporada, o primeiro colocado será declarado o campeão da Série B, garantindo além da taça a vaga na elite da próxima edição do Brasileirão.

Além do primeiro, também garantem o acesso os outros três primeiros. Na parte de baixo os quatro últimos da classificação serão rebaixados para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

