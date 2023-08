Avaí x Tombense: onde assistir o jogo do Avaí ao vivo - 19/08

Tem confronto importante entre Avaí e Tombense neste sábado, 19 de agosto, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Ressacada, com capacidade para 17.000 pessoas. A transmissão começa às 15h30, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil.

O Avaí pode chegar a quatro rodadas invicto se vencer neste sábado, além de se afastar da zona de rebaixamento, em 16º lugar com 22 pontos. O treinador Eduardo Barroca vai escalar hoje Bohn; Cortez, Lipe, Douglas, Igor; Wellington, Eduardo, Rafael Gava; Felipinho, Natanael e Denilson Junior.

O Tombense é o primeiro da zona de rebaixamento com 20 pontos, portanto a vitória hoje significa deixar a degola e mandar o time catarinense para a ponta. João Burse vai escalar Felipe Garcia; Kevin, Augusto, Egídio, Roger Carvalho; Guilherme, João Pedro, Bruno César; Alexandre Jesus, Kleiton e Fernandão.

Onde vai passar o jogo do Avaí ao vivo

A partida entre Avaí e Tombense será transmitida com exclusividade no Sportv e Premiere, na TV paga, a partir das 15h30, horário de Brasília. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o confronto da Série B do Brasileirão neste sábado.

Quem tem conta no Globoplay pode ver a retransmissão dos canais ao vivo no aplicativo do celular, tablet ou smartv ou no computador pelo site.

Horário: 15h30

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Onde assistir: Sportv e Premiere

Quem é o líder da Série B do Brasileirão?

O Vitória é o novo da Série B do Brasileirão porque ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto ontem enquanto o Sport perdeu para o Guarani, no Brinco de Ouro, na abertura da rodada. O Vitória assume a ponta com 47 pontos enquanto o Leão da Ilha tem 45.

Novorizontino, Vila Nova, Criciúma e Guarani ainda estão vivos na briga pelas quatro vagas do acesso, além da disputa pelo título na temporada. Na parte de baixo, os quatro últimos da zona de rebaixamento vão para a terceira divisão.

A Série B do Campeonato Brasileiro é disputada em 38 rodadas no sistema de pontos corridos. Cada elenco se enfrenta pelo menos duas vezes, uma em sua casa e a outra como visitante.

