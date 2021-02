Bahia x Goiás (6/1): onde assistir e escalações do jogo do Brasileirão

Bahia e Goiás abrem a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (6). No duelo dos desesperados, as equipes se enfrentam na Arena Fonte Nova, às 19h (horário de Brasília).

Ambos os clubes sofrem com a zona do rebaixamento. Enquanto o Tricolor segue fora do Z-4, mas por um ponto, o Alviverde está em 18º a três ponto de sair da degola.

Onde assistir Bahia x Goiás?

O confronto entre Bahia e Goiás não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe ao vivo no pay-per-view, para todo o país.

Prováveis escalações

Bahia: Douglas (Anderson); João Pedro, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Daniel; Rossi, Thiago e Gilberto.

Goiás: Marcelo Rangel; David Duarte, Fábio Sanches e Chico; Shaylon, Índio, Henrique Lordelo e Jefferson; Vinicius, Rafael Moura e Fernandão.

🔵🔴 Tricolor fecha preparação pro duelo deste sábado na Fonte

Rodada 35 do Brasileirão

Bahia x Goiás – 19h

Atlético-GO x Santos – 21h

07/02

RB Bragantino x Flamengo – 20h30

08/02

Botafogo x Grêmio – 20h

10/02

Inter x Sport – 19h

Fortaleza x Vasco – 19h15

São Paulo x Ceará – 21h

Fluminense x Atlético-MG – 21h30

Corinthians x Athletico-PR – 21h30

17/02

Coritiba x Palmeiras

Como Goiás e Bahia chegam para o duelo?

Em 18º no Brasileirão, os goianos entretanto têm tentado esboçar alguma reação. Nos últimos três jogos, a equipe venceu dois, mas perdeu um. Com o triunfo então na última rodada, o clube chegou aos 32 pontos, mas está a quatro do próprio Bahia, primeira equipe fora da degola. Em jogo de confronto direto, o Goiás então precisa da vitória para ainda sonhar em permanecer na primeira divisão.

Já o Tricolor, logo depois de conseguir duas vitórias seguidas voltou a perder, e nos últimos três duelos, saiu derrotado em dois e empatou um. Entretanto, uma vitória diante do Alviverde pode dar um alívio para o time baiano, que então pode chegar a 14ª posição do Brasileiro.