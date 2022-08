Brasileirão: em qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje (27/8)

Líder e vice-líder se enfrentam hoje, 27 de agosto, pela 24ª rodada do Brasileirão da Série A. Trata-se do embate entre Fluminense e Palmeiras, com o palco no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, a partir das 19h (Horário de Brasília), e por isso saiba em qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo.

O Fluminense soma 41 pontos na segunda posição da classificação, enquanto o Verdão continua com 49 pela liderança isolado.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje

O jogo do Fluminense e Palmeiras hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 19h (Horário de Brasília). Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view pode ser obtido apenas por valores extras na mensalidade por diferentes pacotes. Por isso, é preciso entrar em contato com a operadora.

Outra opção para curtir o grande embate do Brasileirão neste sábado é o GloboPlay, aplicativo responsável por retransmitir a partida pelo celular

Quer saber como acompanhar ao vivo através do GloboPlay?

1 – O primeiro passo é abrir o GloboPlay através do aplicativo pelo celular ou, então, pelo navegador através do site www.globoplay.globo.com. Lembrando que para assistir aos jogos do SporTV ou Premiere na plataforma é obrigatório ser assinante.

Para o torcedor que já é membro, basta clicar em “Já tenho um login”. Para aqueles que não são, a opção “Cadastre-se” de graça é a certa, assim como o botão de “Assinar agora” pelo próprio site, com todos os pacotes e valores disponíveis.

Portanto siga as instruções e coloque o e-mail e a senha de assinante e pronto.

2 – Assim que logar em sua conta no GloboPlay, o mosaico vai aparecer com todas as opções de filmes, novelas e séries. Basta rolar a tela pelo touchscreen e encontrar a sessão de “Assista ao vivo”, onde estão todos os canais que a plataforma oferece.

Assim que encontrar o Premiere, canal que vai passar o jogo do Palmeiras hoje, clique em cima e pronto, você já pode assistir em tempo real pelo aplicativo ou até mesmo pelo computador.

Brasileirão 2022

Colocado em primeiro lugar do Brasileirão 2022 com folga, o Palmeiras soma 49 pontos após vencer catorze jogos, empatar em sete e perder apenas dois, tornando-se consequentemente a melhor campanha da temporada. Melhor visitante com sete triunfos, nenhuma derrota e quatro empates, o Verdão entra confiante para enfrentar o Flu, com o segundo melhor ataque e a melhor defesa.

O Fluminense, por outro lado, vem na segunda posição da tabela com 41 pontos. Por isso, a vitória neste sábado é excepcional se quiser brigar pela liderança até a reta final do Brasileirão. Como mandante, o grupo de Fernando Diniz tem oito vitórias, três derrotas em jogos e um empate, ou seja, a campanha indica que dará muito trabalho aos rivais verdes. Além disso, o elenco do Verdão deve ser reserva, o que deve facilitar ao tricolor carioca.

Prováveis escalações do jogo do Fluminense e Palmeiras

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Manoel, Nino, Samuel Xavier, Caio Paulista; André, Nonato, Jhon Arias, Ganso; Matheus Martins e Cano. Fernando Diniz, grande surpresa do Brasileirão, não tem apenas Luan Freitas.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Piquerez, Murilo; Rafael, Danilo, Zé Rafael (Scarpa), Wesley (Raphael Veiga); Dudu e Rafael Navarro. Jaílson, em trabalho de recuperação após lesionar-se, continua sendo a única baixa para o técnico Abel Ferreira. No entanto, o comandante português deve optar por mesclar o grupo deste sábado com titulares e reservas, já que temBrssi o jogo da Libertadores durante a semana.

Próximos jogos do Fluminense e Palmeiras

FLUMINENSE:

Athletico PR x Fluminense – Sábado, 03/09 às 19h – Brasileirão

Fluminense x Fortaleza – Sábado, 10/09 às 19h – Brasileirão

PALMEIRAS:

Athletico PR x Palmeiras – Terça-feira, 30/08 às 21h30 – Copa Libertadores da América

RB Bragantino x Palmeiras – Sábado, 03/09 às 19h – Brasileirão

